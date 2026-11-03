KOLIKA JE ZARADA OD RUZMARINA? Način uzgoja može imati veliki značaj za ostvarivanje profita

NAUČNICI iz Srbije istraživali su kako sunce i zaštitne mreže utiču na ruzmarin. Rezultati otkrivaju razlike u količini biljne mase i eteričnog ulja.

Foto: Susan E. Degginger / Alamy / Profimedia

Ruzmarin može da razvije više biljne mase kada raste u senci, ali to ne znači da će proizvesti i više eteričnog ulja. Istraživanje sprovedeno na jugu Srbije pokazalo je da direktna sunčeva svetlost može biti važan saveznik u proizvodnji ove vredne sirovine, piše Telegraf.

Ruzmarin je poznat kao začin i ukrasna biljka, ali njegova vrednost daleko prevazilazi upotrebu u kuhinji. Od njegovih listova dobija se eterično ulje koje se koristi u kozmetičkoj, prehrambenoj i drugim industrijama. Upravo zato način uzgoja može imati veliki značaj za proizvođače koji žele da od ove biljke ostvare prihod.

Istraživači iz Srbije ispitivali su kako različiti uslovi osvetljenja utiču na rast ruzmarina, količinu dobijenog eteričnog ulja i njegov hemijski sastav. Rezultati, objavljeni 15. oktobra 2026. godine u naučnom časopisu „Horticulturae“, pokazali su da veća biljna masa ne mora automatski da znači i veću proizvodnju ulja.

Ruzmarin na suncu i u senci: Šta su pokazali rezultati?

Eksperiment je sproveden tokom 2025. godine u selu Moravac, na jugoistoku Srbije. U istraživanju su učestvovali naučnici sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Nišu i Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Ruzmarin je gajen u tri različita uslova: na otvorenom, ispod crvenih mreža za zasenjivanje i ispod mreža biserne boje. Rezultati su pokazali zanimljivu razliku. Biljke koje su rasle ispod zaštitnih mreža razvile su više suve biljne mase, ali je koncentracija eteričnog ulja bila veća kod ruzmarina izloženog direktnoj sunčevoj svetlosti.

U poređenju sa biljkama na otvorenom, ruzmarin ispod crvenih mreža dao je približno 38 odsto više suve biljne mase, dok je ispod mreža biserne boje povećanje iznosilo oko 53 odsto.

Međutim, kada je analizirana količina eteričnog ulja u suvom biljnom materijalu, prednost je imao ruzmarin uzgajan na otvorenom.

Koliko eteričnog ulja daje ruzmarin?

Prema rezultatima istraživanja, sadržaj eteričnog ulja značajno se razlikovao u zavisnosti od uslova uzgoja.

- Na otvorenom: 2,50 mililitara eteričnog ulja na 100 grama suvog biljnog materijala.

- Ispod crvenih mreža: 1,73 mililitara na 100 grama.

- Ispod mreža biserne boje: 1,69 mililitara na 100 grama.

To znači da je koncentracija ulja kod biljaka na otvorenom bila znatno veća nego kod biljaka uzgajanih ispod zaštitnih mreža. Ipak, koncentracija ulja nije isto što i ukupna količina koja može da se dobije sa određene površine. Za procenu isplativosti važno je uzeti u obzir i prinos biljne mase, ukupnu količinu ulja, troškove uzgoja i prerade.

Upravo tu rezultati postaju posebno zanimljivi za poljoprivrednike koji razmišljaju o komercijalnom uzgoju aromatičnog bilja.

Koliki je prinos ruzmarinovog ulja po hektaru?

Kada su istraživači izračunali procenjeni prinos eteričnog ulja po hektaru, razlike između tri načina uzgoja bile su znatno manje nego kod koncentracije ulja.

Prema rezultatima studije, procenjeni prinosi iznosili su:

- 22,28 litara po hektaru kod ruzmarina uzgajanog na otvorenom.

- 21,28 litara po hektaru ispod crvenih mreža.

- 23,10 litara po hektaru ispod mreža biserne boje.

Iako je najveća procenjena vrednost zabeležena kod biljaka ispod mreža biserne boje, rezultati ne pokazuju da je zasenjivanje donelo veliku prednost u ukupnom prinosu eteričnog ulja.To je važna razlika za svakoga ko razmatra ulaganje u proizvodnju.

Zaštitne mreže mogu povećati količinu biljne mase, ali njihova nabavka i postavljanje predstavljaju dodatni trošak. Ako se taj trošak ne nadoknadi većom proizvodnjom ili boljom prodajnom cenom, ulaganje ne mora biti isplativo.

Šta određuje kvalitet eteričnog ulja ruzmarina?

Vrednost eteričnog ulja ne zavisi samo od količine koja se dobije iz biljke. Važan je i njegov hemijski sastav, jer različiti sastojci utiču na osobine i moguću namenu proizvoda. U analiziranim uzorcima najzastupljenije jedinjenje bio je 1,8-cineol, poznat i kao eukaliptol, čiji je udeo iznosio između 31,5 i 32,5 odsto. Među važnim sastojcima bili su i alfa-pinen, kamfor i borneol.

Istraživanje je pokazalo da uslovi osvetljenja mogu da utiču i na odnos pojedinih sastojaka ulja. Kod biljaka uzgajanih ispod zaštitnih mreža zabeležen je manji udeo kamfora, kao i slabija antioksidativna aktivnost u laboratorijskim ispitivanjima.

Ovi rezultati ukazuju da proizvođači ne bi trebalo da posmatraju samo količinu dobijenog ulja. Za tržište je važno i da li njegov sastav odgovara zahtevima kupaca i nameni za koju se proizvod koristi.

Može li uzgoj ruzmarina da bude isplativ posao u Srbiji?

Ruzmarin se najčešće povezuje sa mediteranskim područjem, ali istraživanje sprovedeno na jugu Srbije pokazuje da se njegovo gajenje i proizvodnja eteričnog ulja mogu proučavati i u domaćim uslovima. Komercijalna primena ove biljke ne završava se prodajom svežih ili osušenih grančica. Ruzmarin može da posluži kao sirovina za proizvodnju eteričnih ulja i biljnih ekstrakata, kao i za različite proizvode u kozmetičkoj i drugim industrijama.

Međutim, sama mogućnost dobijanja ulja ne znači da je proizvodnja automatski profitabilna. U računicu treba uključiti troškove podizanja i održavanja zasada, rad, berbu, opremu za destilaciju, kontrolu kvaliteta, ambalažu i pronalaženje kupaca.Važna je i veličina proizvodnje. Rezultati jednog eksperimenta predstavljaju koristan pokazatelj, ali nisu dovoljni da se na osnovu njih garantuje određena zarada ili uspeh komercijalnog zasada u svim delovima Srbije.

Pre većeg ulaganja potrebno je ispitati lokalne klimatske i zemljišne uslove, mogućnosti prerade i potražnju za uljem odgovarajućeg kvaliteta.

Da li se isplati postavljati zaštitne mreže?

Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jeste da veća količina biljne mase ne mora da donese i proporcionalno veću količinu proizvoda koji se prodaje. Kod ruzmarina su zaštitne mreže povećale prinos suve biljne mase, ali je koncentracija eteričnog ulja bila manja. Ukupni procenjeni prinos ulja po hektaru pritom je ostao u sličnom rasponu u sva tri tretmana.

Zbog toga odluka o postavljanju mreža ne bi trebalo da se zasniva samo na očekivanom rastu biljaka. Potrebno je uporediti troškove opreme i održavanja sa mogućom koristi, uzimajući u obzir i kvalitet dobijenog ulja. Rezultati ovog istraživanja pružaju korisne smernice, ali se odnose na konkretne uslove eksperimenta.

Za donošenje odluka o većoj proizvodnji potrebna su dodatna ispitivanja u različitim klimatskim uslovima i tokom više vegetacionih sezona.

Sunčeva svetlost može biti važna prednost za proizvođače

Istraživanje naučnika iz Srbije pokazalo je da kod ruzmarina više biljne mase ne znači nužno i veću koncentraciju eteričnog ulja. Biljke uzgajane na otvorenom imale su najveći sadržaj ulja u suvom materijalu, dok su biljke ispod zaštitnih mreža razvile više mase.

Za proizvođače aromatičnog bilja to je važan podsetnik da tehnologiju uzgoja treba prilagoditi krajnjem proizvodu. Ako je cilj proizvodnja eteričnog ulja, nije dovoljno pratiti samo rast biljke – potrebno je meriti i prinos i kvalitet ulja.

Ruzmarin tako pokazuje da i naizgled obična začinska biljka može imati značajan proizvodni potencijal. Međutim, put do isplativog posla ne zavisi samo od toga koliko biljka naraste, već i od količine, kvaliteta i tržišne vrednosti onoga što se na kraju dobije.

(Kamatica)

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