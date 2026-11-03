ZAKON U SRBIJI IMA ZANIMLJIV ODGOVOR: Da li smete da uzmete komšijino voće koje pada u vaše dvorište?

ORAH je komšijin, ali pada u vaše dvorište. Grana njegove jabuke nadvila se nad vaš sto u bašti, dok ogradu između dva placa obojica smatrate svojom. Dok su odnosi dobri, takve stvari rešavaju se preko ograde. Kada izbije svađa, postaje važno čije je drvo, ko sme da uzme testeru i kome pripada voće.

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Spor oko ograde lako preraste u mnogo veći problem, posebno kada jedan sused odluči da stvar reši sam. Međutim, činjenica da vam nešto smeta u sopstvenom dvorištu ne znači da možete bez ograničenja da sečete, rušite ili pomerate.

Drvo ne menja vlasnika kada grana pređe među

Komšijina krošnja može da zauzme dobar deo prostora iznad vašeg placa, ali drvo zbog toga ne postaje vaše. Presudno je gde raste stablo: ako je na njegovoj zemlji, njemu pripada i drvo.

Izuzetak je stablo koje raste tačno na međi. Prema pravnom pravilu koje primenjuju sudovi u Srbiji, takvo drvo zajedničko je susedima čije parcele razdvaja. O njegovom uklanjanju zato ne treba da odlučuje samo jedan od njih.

Pre rasprave ipak vredi proveriti gde granica zaista prolazi. Stara ograda, koju svi godinama zaobilaze, nije u svakoj situaciji i pouzdan pokazatelj međe.

Pre testere komšiji treba dati priliku da reši problem

Grane udaraju u crep, zaklanjaju prolaz ili se korenje širi ispod staze. Vlasnik ugroženog dvorišta ne mora samo da trpi takvu situaciju, ali je važno kojim redom postupa.

Vrhovni sud je u odluci Rev 9922/2024 naveo da vlasnik zemljišta ima pravo da ukloni grane i žile koje su prešle na njegovu parcelu ako mu smetaju, a vlasnik drveta ih nije uklonio u primerenom roku nakon što je to od njega zatraženo.

Najpre, dakle, tražite od komšije da ukloni ono što pravi problem i ostavite mu razuman rok. Fotografije i pisani zahtev mogu biti korisni ako kasnije nastane spor oko toga šta je smetalo i da li je vlasnik bio upoznat sa problemom.

To, međutim, nije dozvola da oborite celo stablo. U jednom sporu koji je stigao pred najviši sud, zahtev za uklanjanje oraha nije prihvaćen jer je problem mogao da se reši skraćivanjem grana koje su oštećivale susedni krov.

Kod velikih grana i korenja potreban je i oprez: nestručno sečenje može da destabilizuje drvo. Pre zahvata treba proveriti eventualnu zaštitu stabla i lokalne uslove, a rizične radove prepustiti stručnjaku.

Jabuka na grani i jabuka na zemlji nisu ista priča

Najzanimljivije pitanje često se pojavi tek kada voće sazri: ako komšijina jabuka visi iznad vašeg dvorišta, smete li da je uberete?

Opšte pravilo Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa jeste da plodovi pripadaju vlasniku stvari koja ih daje. Zato položaj grane iznad vašeg placa ne treba shvatiti kao automatsku dozvolu za berbu.

Za voće koje samo opadne postoji posebno staro pravilo susedskog prava. Paragraf 283. Srpskog građanskog zakonika predviđa da vlasnik drveta ne može da traži vraćanje ploda koji sa grane padne na tuđu zemlju.

Prirodno opala jabuka, dakle, nije isto što i jabuka koju ste sami ubrali. Isto pravilo ne treba koristiti kao opravdanje da protresete komšijinu voćku kako bi plodovi završili na vašoj strani.

Oslanjanje na stara pravna pravila nije slučajnost: susedska prava u Srbiji nisu u celini uređena jednim savremenim zakonom, pa sudska praksa, pod odgovarajućim uslovima, koristi i pravila ranijih građanskih zakonika.

Ograda između dvorišta ne mora biti „pola-pola”

To što ograda razdvaja dva placa ne znači samo po sebi da obojici pripada podjednako. Važno je gde se nalazi i da li postoje dokazi da je u vlasništvu jednog suseda.

Za pregrade na međi pravila susedskog prava polaze od njihovog zajedničkog pripadanja susedima, osim ako se dokaže drugačije. Ako je ograda u celini unutar jedne parcele, ne treba je automatski smatrati zajedničkom.

Ni želja za većom privatnošću nije dovoljna da se podigne zid proizvoljne visine. Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju predviđa, između ostalog, zidanu neprozirnu ogradu između građevinskih parcela do 1,40 metara, uz saglasnost suseda i sa stubovima na zemljištu vlasnika ograde. Pre radova treba proveriti i planske uslove za konkretnu lokaciju.

Kada svako pokazuje na svoju među

Najskuplji deo komšijske rasprave može da počne rečenicom: „Ovde je oduvek bila granica”. Ako se susedi oko toga ne slažu, ogradu ne treba pomerati na svoju ruku.

Dokumentacija i geodetski stručnjak prvi su koraci ka razjašnjenju. Kada dogovora nema, postoji sudski postupak uređenja međa, a u određenim slučajevima spor mora da se rešava u parnici.

Dogovor o orezivanju, podeli voća ili popravci ograde zato je najbolje napraviti dok se još razgovara. Za novu ogradu vredi zapisati gde će stajati, kako će izgledati, ko je plaća i ko je održava. Takav dogovor kasnije može da sačuva i novac i komšijske odnose.

(24sedam)

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