OD JEDNE KOŠNICE DO 700 KILOGRAMA MEDA GODIŠNJE: Sve o porodičnom poslu iz 1920. koji je opstao kroz tri generacije

SVE je počelo pre više od jednog veka sa samo jednom košnicom, a danas porodica Kečedži ima 150 pčelinjih zajednica i godišnje proizvodi oko 700 kilograma meda. Redžep Kečedži (63) iz Turske već 46 godina nastavlja tradiciju koju je započeo njegov deda, a njihov porodični posao opstao je kroz tri generacije.

Foto: Simon Colmer / Nature Picture Library / Profimedia

Porodična priča koja traje duže od jednog veka počela je sa samo jednom košnicom, a danas je prerasla u ozbiljnu pčelarsku proizvodnju. Redžep Kečedži (63), pčelar iz turske provincije Artvin, već 46 godina nastavlja posao koji je započeo njegov deda davne 1920. godine. Danas ima oko 150 pčelinjih zajednica i godišnje proizvede približno 700 kilograma meda.

U okrugu Jusufeli, na severoistoku Turske, pčelarstvo za porodicu Kečedži nije samo izvor prihoda već i porodično nasleđe koje se prenosi sa generacije na generaciju.

Sve je počelo pre 106 godina, kada je njegov deda nabavio prvu košnicu i započeo proizvodnju meda. Posao je kasnije preuzeo njegov otac, a potom i Redžep, koji je u pčelarstvo ušao sa svega 17 godina.

Prema pisanju turskog portala Haberler, tradicija koju je započeo njegov deda danas se nastavlja kroz proizvodnju koja je višestruko veća od one sa samog početka.

Od jedne košnice do 150 pčelinjih zajednica

Redžep Kečedži pčelarstvom se bavi gotovo pet decenija. Znanje je sticao od oca i starijih članova porodice, a tokom godina postepeno je proširivao broj košnica i razvijao proizvodnju.

Danas raspolaže sa oko 150 pčelinjih zajednica, od kojih godišnje dobija približno 700 kilograma meda.

Njegove košnice nalaze se na području planine Kačkar, poznatom po bogatoj planinskoj vegetaciji i prirodnim pašnjacima. Takvo okruženje pruža povoljne uslove za pčelarstvo, ali istovremeno zahteva dobro poznavanje prirode i pažljivo praćenje svake pčelinje zajednice.

Za Kečedžija je iskustvo stečeno tokom decenija rada od presudnog značaja. Kako ističe, pčelarstvo nije posao koji se svodi samo na postavljanje košnica i sakupljanje meda.

Potrebno je poznavati ponašanje pčela, pratiti vremenske prilike i razumeti promene u prirodi koje mogu da utiču na proizvodnju.

Med sa planine Kačkar stiže do kupaca širom Turske

Posebnost proizvodnje porodice Kečedži jeste i područje na kojem se nalaze njihove košnice.

Planina Kačkar i njeni pašnjaci poznati su po raznovrsnoj vegetaciji, koja pčelama pruža različite izvore nektara. Upravo u takvom prirodnom okruženju nastaje med koji pronalazi kupce i izvan provincije Artvin.

Sa oko 150 pčelinjih zajednica, godišnja proizvodnja dostiže približno 700 kilograma.

Iako je to znatno manje od količina koje ostvaruju veliki industrijski proizvođači, za porodicu Kečedži najvažnije je očuvanje tradicionalnog načina rada i kvaliteta proizvodnje.

Svaka pčelarska sezona donosi nove izazove. Količina meda zavisi od vremenskih uslova, cvetanja biljaka, dostupnosti nektara i zdravstvenog stanja pčela.

Zbog toga je potrebno redovno obilaziti košnice, pratiti razvoj zajednica i reagovati na svaku promenu.

Tajna uspeha je u iskustvu koje se prenosi generacijama

Kečedži smatra da se pčelarstvo ne može naučiti preko noći. Osim znanja, ovaj posao zahteva strpljenje, posvećenost i godine praktičnog iskustva.

Dugogodišnji rad omogućio mu je da upozna prirodne uslove u svom kraju i prilagodi proizvodnju promenama koje donosi svaka sezona.

Ipak, najveća vrednost za njega nije samo u proizvedenim količinama meda niti u broju košnica.

Najvažnije mu je što nastavlja porodičnu tradiciju koju je njegov deda započeo 1920. godine, a koju su potom čuvali njegov otac i on.

Od jedne košnice do 150 pčelinjih zajednica, ova priča iz turskog Jusufelija pokazuje kako porodični posao, uz znanje, upornost i ljubav prema tradiciji, može da opstane duže od jednog veka.

(Bizportal)

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