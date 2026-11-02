REGENERATIVNA POLJOPRIVREDA: Jedna od radionica održana u Zrenjaninu

ZAHVALjUJUĆI projektu o regenerativnoj poljoprivredi, učenici pet srednjih poljoprivrednih škola iz Vojvodine saznali su o osnovama ovog načina obrade zemljišta. Učenici su se obučili kako da koriste merne instrumente i razvijaju oaze za oprašivače. Jedna od radionica održana je u Zrenjaninu.

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Dragomir Tomić, učenik Srednje poljoprivredne škole iz Zrenjanina sa penetrometrom proverava kakva je zbijenost zemljišta. To je važan podatak pre obrade jer može da ukaže koja je njiva plodnija.

- Tamo gde je zemlja lošija skazaljka ide do 300, što znači da je veoma teško da se ubode u zemljište. Gde je zemlja bolja i ima više hranljivih materija i humusa ide lakše, do 100 - objašnjava Dragomir.

Regenerativne prakse nisu još uvek deo školskog programa, ali se o njima đaci upoznaju kroz projekte i praktičnu nastavu.

- Imamo i predmet klimatske promene u poljoprivredi kroz koji smo uradili različite stvari, a pokazujemo ih i na samom terenu. Još od 2014. je biobašta nešto inovativno i kroz samu biobaštu pokazujemo i ukazujemo na drugačije vidove znanja - ističe Magdalena Gak, profesorka Poljoprivredne škole u Zrenjaninu.

Udruženja za očuvanje prirode su stava da treba uvoditi regenerativne prakse u obradu zemljišta, uz što manje prohoda, bez oranja, kako bi se podstakle organske aktivnosti u setvenom sloju.

Dalibor Oličkov iz Pokreta gorana kaže da je intenzivna proizvodnja neophodna da bi se opstalo na ekonomskim osnovama, ali da se na dugoročnom nivou mora raditi na regeneraciji zemljišta.

- U nekom momentu će doći do pada plodnosti samog zemljišta i onda ne vrede ni mehanizacija ni skupa đubriva, kad zemljište nema plodnost - ističe Oličkov.

- U Vojvodini sada imamo skoro dva procenta organske materije, a pre samo tridesetak godina imali smo pet, pa i više. Tako da je trend jasan - napominje Nemanja Kovačević iz Udruženja za očuvanje prirode "Inspira viva".

Projekat pod nazivom "Koren budućnosti: Mladi lideri regenerativne poljoprivrede Vojvodine" obučava učenike u Poljoprivrednim školama u Zrenjaninu, Baču, Vršcu, Futogu i Bačkoj Palanci o ovom sistemu rada. Sadnja polinatorske oaze je praktičan deo projekta.

- Polinatorske oaze sadrže dvanaest različitih sadnica koje su medonosne i koje će nam u narednoj godini doneti što više oprašivača - kaže Minja Ninkov, učenica Poljoprivredne škole.

Projekat je organizovan uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, a u Zrenjaninu je teoriju i praksu savladalo 40 učenika.

(RTS)

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