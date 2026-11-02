Poljoprivreda

GLAMOČIĆ SE OBRATIO POLJOPRIVREDNICIMA: Šta će biti sa subvencijama?

K. Despotović

02. 11. 2026. u 14:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić govorio je danas o subvencijama za poljoprivrednike.

ГЛАМОЧИЋ СЕ ОБРАТИО ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА: Шта ће бити са субвенцијама?

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Glamočić izjavio da je Ministarstvo spremno da nastavi raspisivanje javnih poziva za investicione mere u poljoprivredi, ali se postavlja pitanje političkog legitimiteta za donošenje tih odluka, zbog čega očekuje da se poljoprivrednici i njihova udruženja izjasne o nastavku tih programa.

- Mi smo napravili plan i poštovali kalendar za subvencije, ali sada se postavlja pitanje imamo li politički legitimitet - rekao je Glamočić za Agro TV, u emisiji "Dobra zemlja", prenosi Blic.

Govoreći o subvencijama, on je naveo da je pročitao da Inicijativa za opstanak poljoprivrednika traži obustavu nacionalnih konkursa za investicione mere, zbog čega očekuje da se predstavnici poljoprivrednika izjasne da li žele nastavak raspisivanja javnih poziva.

- Moj apel njima je da se dogovore između sebe da li žele da radimo i delimo i dalje kako je bilo, da raspisujemo javne pozive ili da stanemo - rekao je Glamočić.

Istakao je da su mere planirane i budžetirane i da je Ministarstvo spremno da ih raspisuje prema utvrđenom kalendaru, ali da ne želi da se naknadno dovodi u pitanje opravdanost takvih odluka.

Najavio je i da će se započete isplate nastaviti, kao i da će poljoprivredni krediti biti objavljeni pod dosadašnjim uslovima, sa kamatom od jedan odsto za žene i mlađe od 40 godina, a tri odsto za ostale korisnike, dok će krediti za veštačko đubrivo biti beskamatni.

Glamočić je ocenio da je važno da se političke promene ne odraze na poljoprivrednike i pozvao da se pitanja rešavaju u institucijama sistema.

(Bizportal)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NBS OBJAVILA OBAVEŠTENJE ZA MENJAČNICE: Oni koji su imali ugovor sa Alta bankom da preduzmu odgovarajuće mere
Ekonomija

0 1

NBS OBJAVILA OBAVEŠTENJE ZA MENJAČNICE: Oni koji su imali ugovor sa Alta bankom da preduzmu odgovarajuće mere

NARODNA banka Srbije (NBS) objavila je danas da su ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa ALTA bankom a.d. Beograd, kao i ovlašćeni menjači koji za obavljanje menjačkih poslova koriste softver navedene banke, dužni da bez odlaganja preduzmu odgovarajuće mere radi obezbeđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje menjačkih poslova.

02. 11. 2026. u 12:45

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)