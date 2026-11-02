GLAMOČIĆ SE OBRATIO POLJOPRIVREDNICIMA: Šta će biti sa subvencijama?

MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić govorio je danas o subvencijama za poljoprivrednike.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Glamočić izjavio da je Ministarstvo spremno da nastavi raspisivanje javnih poziva za investicione mere u poljoprivredi, ali se postavlja pitanje političkog legitimiteta za donošenje tih odluka, zbog čega očekuje da se poljoprivrednici i njihova udruženja izjasne o nastavku tih programa.

- Mi smo napravili plan i poštovali kalendar za subvencije, ali sada se postavlja pitanje imamo li politički legitimitet - rekao je Glamočić za Agro TV, u emisiji "Dobra zemlja", prenosi Blic.

Govoreći o subvencijama, on je naveo da je pročitao da Inicijativa za opstanak poljoprivrednika traži obustavu nacionalnih konkursa za investicione mere, zbog čega očekuje da se predstavnici poljoprivrednika izjasne da li žele nastavak raspisivanja javnih poziva.

- Moj apel njima je da se dogovore između sebe da li žele da radimo i delimo i dalje kako je bilo, da raspisujemo javne pozive ili da stanemo - rekao je Glamočić.

Istakao je da su mere planirane i budžetirane i da je Ministarstvo spremno da ih raspisuje prema utvrđenom kalendaru, ali da ne želi da se naknadno dovodi u pitanje opravdanost takvih odluka.

Najavio je i da će se započete isplate nastaviti, kao i da će poljoprivredni krediti biti objavljeni pod dosadašnjim uslovima, sa kamatom od jedan odsto za žene i mlađe od 40 godina, a tri odsto za ostale korisnike, dok će krediti za veštačko đubrivo biti beskamatni.

Glamočić je ocenio da je važno da se političke promene ne odraze na poljoprivrednike i pozvao da se pitanja rešavaju u institucijama sistema.

(Bizportal)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.