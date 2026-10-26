BOLESTI KOJE PRAVE VELIKU ŠTETU: Zašto dunje pucaju i trunu?

PRVOMAJSKI mraz pričinio je znatnu štetu u mnogim zasadima dunje, a pred kraj vegetacije plodovi su počeli da oboljevaju od bolesti.

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Iako proleće nije bilo sa mnogo padavina, kao i leto, kombinacija visokih temperatura i povećane vlažnosti nakon retkih padavina, dovele su do pojave bakteriozne plamenjače voćaka, Erwinia amylovora, na koju je dunja najviše osetljiva od jabučastog voća, kao i pegavosti listova i plodova dunja, Diplocarpon mespili.

Pucaju plodovi

Do pojave simptoma ovih bolesti došlo je i zbog izostanka zaštite, naročito nakon cvetanja, jer su tada najviše potrebni tretmani za zaštitu od patogena. Ervinija može napraviti ogromnu štetu i dovesti do propadanja celih zasada, dok je pegavost manje štetna, ali s godinama, takođe, može da dovede do propadanja stabala.

Na stablima se mogu uočiti grane koje izgledaju kao da su spaljene i povijene u obliku pastirskog štapa.

Usled nedostatka prskanja i izostanka letnje rezidbe dolazi do povećane vlažnosti u krošnji, a tu su i ubodi raznih insekata među kojima, sve više, prednjači smeđa mramorasta stenica. Ubodi su pogodno tlo za širenje truleži plodova.

Pegavost dunja dovodi do stvaranja pega na listovima, prvo svetlo-smeđe, a kasnije i crne boje. Patogen prelazi i na plod uzrokujući smeđe pege i pukotine na koju se naseljavaju gljivice koje uzrokuju trulež plodova. Stvaraju se i koncentrične pege sa belim izraslinama, odnosno sporama bolesti koje se šire vetrom i kišnim kapima. Takvim plodovima nema spasa i ne mogu se koristiti za preradu ako se pege povećaju i prošire po plodu.

Upotrebiti bakarna sredstva

Posle berbe, važno je odraditi tretman bakarnim preparatima, a prethodno je potrebno pokupiti opale plodove i zaražene plodove iz krošnje.

Nakon rezidbe, ponovo se preporučuje upotreba bakra, a u proleće, redovni tretmani s bakrom i sredstvima protiv plamenjače, pegavosti i ostalih bolesti.

(Agroklub)