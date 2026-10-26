Poljoprivreda

BOLESTI KOJE PRAVE VELIKU ŠTETU: Zašto dunje pucaju i trunu?

K. Despotović

26. 10. 2026. u 21:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVOMAJSKI mraz pričinio je znatnu štetu u mnogim zasadima dunje, a pred kraj vegetacije plodovi su počeli da oboljevaju od bolesti.

БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРАВЕ ВЕЛИКУ ШТЕТУ: Зашто дуње пуцају и труну?

Foto: Vladimir Lesendrić / Alamy / Profimedia

Iako proleće nije bilo sa mnogo padavina, kao i leto, kombinacija visokih temperatura i povećane vlažnosti nakon retkih padavina, dovele su do pojave bakteriozne plamenjače voćaka, Erwinia amylovora, na koju je dunja najviše osetljiva od jabučastog voća, kao i pegavosti listova i plodova dunja, Diplocarpon mespili.

Pucaju plodovi

Do pojave simptoma ovih bolesti došlo je i zbog izostanka zaštite, naročito nakon cvetanja, jer su tada najviše potrebni tretmani za zaštitu od patogena. Ervinija može napraviti ogromnu štetu i dovesti do propadanja celih zasada, dok je pegavost manje štetna, ali s godinama, takođe, može da dovede do propadanja stabala.

Na stablima se mogu uočiti grane koje izgledaju kao da su spaljene i povijene u obliku pastirskog štapa.

Usled nedostatka prskanja i izostanka letnje rezidbe dolazi do povećane vlažnosti u krošnji, a tu su i ubodi raznih insekata među kojima, sve više, prednjači smeđa mramorasta stenica. Ubodi su pogodno tlo za širenje truleži plodova.

Pegavost dunja dovodi do stvaranja pega na listovima, prvo svetlo-smeđe, a kasnije i crne boje. Patogen prelazi i na plod uzrokujući smeđe pege i pukotine na koju se naseljavaju gljivice koje uzrokuju trulež plodova. Stvaraju se i koncentrične pege sa belim izraslinama, odnosno sporama bolesti koje se šire vetrom i kišnim kapima. Takvim plodovima nema spasa i ne mogu se koristiti za preradu ako se pege povećaju i prošire po plodu.

Upotrebiti bakarna sredstva

Posle berbe, važno je odraditi tretman bakarnim preparatima, a prethodno je potrebno pokupiti opale plodove i zaražene plodove iz krošnje.

Nakon rezidbe, ponovo se preporučuje upotreba bakra, a u proleće, redovni tretmani s bakrom i sredstvima protiv plamenjače, pegavosti i ostalih bolesti.

(Agroklub)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RADOVI IZMEĐU PETLJI SURČIN JUG I OSTRUŽNICA: Betoniranje nadvonjžaka
Ekonomija

0 0

RADOVI IZMEĐU PETLJI SURČIN JUG I OSTRUŽNICA: Betoniranje nadvonjžaka

DO 3. novembra izvodiće se radovi na betoniranju nadvožnjaka na budućoj petlji Ekspo na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, na deonici između petlji Surčin jug i Ostružnica. Zbog toga će biti zauzete preticajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac i zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin-Ostružnica, saopštili su "Putevi Srbije".

26. 10. 2026. u 20:13

PODACI RZS: Računara manje od interneta
Ekonomija

0 0

PODACI RZS: Računara manje od interneta

U SRBIJI 91,2 odsto domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 1,1 procentnog poena u odnosu na 2025, objavio je Republički zavod za statistiku. S druge strane, zastupljenost računara udomaćinstvima je 68,7 odsto, što predstavlja smanjenje od tri procentnapoena u odnosu na prethodnu godinu.

26. 10. 2026. u 20:13

MILIONI EVRA SE DAJU GODIŠNJE: Stočarstvo u Srbiji suočava se sa velikim izazovima
Poljoprivreda

0 0

MILIONI EVRA SE DAJU GODIŠNJE: Stočarstvo u Srbiji suočava se sa velikim izazovima

STOČARSTVO u Srbiji suočava se sa velikim izazovima - broj grla stoke opada već decenijama, a od zemlje izvoznice postali smo zemlja koja uvozi meso i mleko i za to daje milione evra godišnje. Stručnjaci kažu da bi stočarska proizvodnja mogla da se obnovi kada bi poljoprivrednici dobijali realne otkupne cene za svoje proizvode i kada bi država suzbila nekontrolisani uvoz.

26. 10. 2026. u 17:47

Politika
Tenis
Fudbal
NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ova je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)

NE EKSPONIRA SE U JAVNOSTI: Ova je sestra Verice Rakočević - sličnost je neverovatna (Foto)