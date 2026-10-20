VODIČ ZA POLJOPRIVREDNIKE: Kako do bespovratnih sredstava i sigurnih useva za narednu sezonu

POLjOPRIVREDNA sezona polako ulazi u fazu jesenjih radova, pripreme zemljišta i planiranja dugoročnih ulaganja. U trenucima kada se proizvođači suočavaju sa brojnim klimatskim i tržišnim izazovima, adekvatno informisanje o dostupnim državnim i evropskim subvencijama, kao i zaštiti proizvodnje, postalo je ključ opstanka i profitabilnosti svakog gazdinstva.

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U ovom pregledu donosimo ključne informacije o aktuelnim pozivima, uslovima konkurisanja preko platforme eAgrar, kao i o značaju i funkcionisanju poljoprivrednog osiguranja.

1. Aktuelni pozivi i podsticaji: Od jesenjih radova do kapitalnih investicija

Državne institucije i Uprava za agrarna plaćanja kroz nacionalne i IPARD programe nude značajna bespovratna sredstva za modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava. Procenat povrata sredstava za investicije u opremu, mehanizaciju i skladišne kapacitete kreće se od 50% do čak 65% (i preko, u zavisnosti od programa i regiona).

Najvažnije mere i uslovi prijave:

Jesenji radovi i biljna proizvodnja: Aktuelni su podsticaji koji prate jesenju setvu, nabavku kvalitetnog sertifikovanog semena, mineralnih đubriva i goriva. Važna novina u tekućoj godini jeste obavezno pravdanje namenskih troškova računima, pa se poljoprivrednicima savetuje striktno čuvanje kompletne finansijske dokumentacije od prvog dana.

Aktuelni su podsticaji koji prate jesenju setvu, nabavku kvalitetnog sertifikovanog semena, mineralnih đubriva i goriva. Važna novina u tekućoj godini jeste obavezno pravdanje namenskih troškova računima, pa se poljoprivrednicima savetuje striktno čuvanje kompletne finansijske dokumentacije od prvog dana. IPARD III program: Nastavlja se sprovođenje evropskih fondova. Tokom jesenjeg perioda aktuelni su ciklusi i planirane mere koje obuhvataju podršku investicijama u preradu, marketing, kao i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama.

Nastavlja se sprovođenje evropskih fondova. Tokom jesenjeg perioda aktuelni su ciklusi i planirane mere koje obuhvataju podršku investicijama u preradu, marketing, kao i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama. Nacionalni i pokrajinski konkursi: Za nabavku mehanizacije, traktora, priključne opreme, kao i izgradnju novih skladišta, hladnjača i sistema za navodnjavanje, registrovana gazdinstva mogu konkurisati putem nacionalnih poziva Ministarstva poljoprivrede ili preko fondova AP Vojvodine (ukoliko se gazdinstvo nalazi na toj teritoriji).

Za nabavku mehanizacije, traktora, priključne opreme, kao i izgradnju novih skladišta, hladnjača i sistema za navodnjavanje, registrovana gazdinstva mogu konkurisati putem nacionalnih poziva Ministarstva poljoprivrede ili preko fondova AP Vojvodine (ukoliko se gazdinstvo nalazi na toj teritoriji). Uslov svih uslova: Osnovni preduslov za bilo kakvu prijavu na javne pozive jeste aktivni status u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i uredno vođeni elektronski podaci na portalu eAgrar (eagrar.gov.rs).

2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje: Investicija koja čuva glavu i kuću

Sve učestalije elementarne nepogode – poput jakih gradonosnih oluja, kasnih prolećnih mrazeva, dugotrajnih suša ili poplava – pokazale su da poljoprivreda predstavlja „fabriku pod otvorenim nebom“ čiji je biznis model nemoguće zamisliti bez polise osiguranja.

Zašto je osiguranje useva i zasada neophodno?

Finansijska sigurnost: Polisa osiguranja štiti primarne prihode gazdinstva i sprečava katastrofalne gubitke koji mogu da dovedu do bankrota i nemogućnosti pokretanja ciklusa u sledećoj sezoni.

Polisa osiguranja štiti primarne prihode gazdinstva i sprečava katastrofalne gubitke koji mogu da dovedu do bankrota i nemogućnosti pokretanja ciklusa u sledećoj sezoni. Državne subvencije za premiju osiguranja: Ministarstvo poljoprivrede godinama unazad snažno subvencioniše polise osiguranja. Država vraća od 40% do čak 70% iznosa plaćene premije (u pojedinim opštinama i više kroz lokalne fondove), što trošak osiguranja čini izuzetno prihvatljivim za svakog domaćina.

Ministarstvo poljoprivrede godinama unazad snažno subvencioniše polise osiguranja. Država vraća od 40% do čak 70% iznosa plaćene premije (u pojedinim opštinama i više kroz lokalne fondove), što trošak osiguranja čini izuzetno prihvatljivim za svakog domaćina. Uslov za povoljnije kredite i podsticaje: Finansijske institucije i banke prilikom odobravanja povoljnih poljoprivrednih kredita sve češće tretiraju osiguranu površinu kao stabilniji kolateral i manji rizik.

Kako funkcionišu polise za sledeću sezonu?

Pravovremeno sklapanje ugovora: Polise za jesenje useve (poput pšenice i ječma) ili višegodišnje zasade i voćnjake za narednu godinu sklapaju se u jesenjem i zimskom periodu pre nego što nastupi sezona visokih rizika.

Polise za jesenje useve (poput pšenice i ječma) ili višegodišnje zasade i voćnjake za narednu godinu sklapaju se u jesenjem i zimskom periodu pre nego što nastupi sezona visokih rizika. Izbor rizika: Poljoprivrednici mogu osigurati useve od osnovnih rizika (požar, grad i udar groma), ali se preporučuje prošireno osiguranje koje pokriva i rizik od oluje, poplave, prolećnog mraza, pa čak i gubitak kvaliteta ploda.

Poljoprivrednici mogu osigurati useve od osnovnih rizika (požar, grad i udar groma), ali se preporučuje prošireno osiguranje koje pokriva i rizik od oluje, poplave, prolećnog mraza, pa čak i gubitak kvaliteta ploda. Refundacija premije: Nakon uplate polise osiguravajućoj kući, poljoprivrednik podnosi zahtev Upravi za agrarna plaćanja (takođe preko eAgrara) za povrat sredstava subvencije, čime se značajan deo novca vraća nazad u kućni budžet.

Korak do uspeha

Planirajte na vreme: posetite portal eAgrar, proverite status svojih parcela, informišite se o tačnim datumima otvaranja jesenjih IPARD i nacionalnih poziva i obavezno kontaktirajte svoju osiguravajuću kuću kako biste uz državne subvencije osigurali trud i rad uloženi u predstojeću poljoprivrednu sezonu.