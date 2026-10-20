VODIČ ZA POLJOPRIVREDNIKE: Kako do bespovratnih sredstava i sigurnih useva za narednu sezonu
POLjOPRIVREDNA sezona polako ulazi u fazu jesenjih radova, pripreme zemljišta i planiranja dugoročnih ulaganja. U trenucima kada se proizvođači suočavaju sa brojnim klimatskim i tržišnim izazovima, adekvatno informisanje o dostupnim državnim i evropskim subvencijama, kao i zaštiti proizvodnje, postalo je ključ opstanka i profitabilnosti svakog gazdinstva.
U ovom pregledu donosimo ključne informacije o aktuelnim pozivima, uslovima konkurisanja preko platforme eAgrar, kao i o značaju i funkcionisanju poljoprivrednog osiguranja.
1. Aktuelni pozivi i podsticaji: Od jesenjih radova do kapitalnih investicija
Državne institucije i Uprava za agrarna plaćanja kroz nacionalne i IPARD programe nude značajna bespovratna sredstva za modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava. Procenat povrata sredstava za investicije u opremu, mehanizaciju i skladišne kapacitete kreće se od 50% do čak 65% (i preko, u zavisnosti od programa i regiona).
Najvažnije mere i uslovi prijave:
- Jesenji radovi i biljna proizvodnja: Aktuelni su podsticaji koji prate jesenju setvu, nabavku kvalitetnog sertifikovanog semena, mineralnih đubriva i goriva. Važna novina u tekućoj godini jeste obavezno pravdanje namenskih troškova računima, pa se poljoprivrednicima savetuje striktno čuvanje kompletne finansijske dokumentacije od prvog dana.
- IPARD III program: Nastavlja se sprovođenje evropskih fondova. Tokom jesenjeg perioda aktuelni su ciklusi i planirane mere koje obuhvataju podršku investicijama u preradu, marketing, kao i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama.
- Nacionalni i pokrajinski konkursi: Za nabavku mehanizacije, traktora, priključne opreme, kao i izgradnju novih skladišta, hladnjača i sistema za navodnjavanje, registrovana gazdinstva mogu konkurisati putem nacionalnih poziva Ministarstva poljoprivrede ili preko fondova AP Vojvodine (ukoliko se gazdinstvo nalazi na toj teritoriji).
- Uslov svih uslova: Osnovni preduslov za bilo kakvu prijavu na javne pozive jeste aktivni status u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i uredno vođeni elektronski podaci na portalu eAgrar (eagrar.gov.rs).
2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje: Investicija koja čuva glavu i kuću
Sve učestalije elementarne nepogode – poput jakih gradonosnih oluja, kasnih prolećnih mrazeva, dugotrajnih suša ili poplava – pokazale su da poljoprivreda predstavlja „fabriku pod otvorenim nebom“ čiji je biznis model nemoguće zamisliti bez polise osiguranja.
Zašto je osiguranje useva i zasada neophodno?
- Finansijska sigurnost: Polisa osiguranja štiti primarne prihode gazdinstva i sprečava katastrofalne gubitke koji mogu da dovedu do bankrota i nemogućnosti pokretanja ciklusa u sledećoj sezoni.
- Državne subvencije za premiju osiguranja: Ministarstvo poljoprivrede godinama unazad snažno subvencioniše polise osiguranja. Država vraća od 40% do čak 70% iznosa plaćene premije (u pojedinim opštinama i više kroz lokalne fondove), što trošak osiguranja čini izuzetno prihvatljivim za svakog domaćina.
- Uslov za povoljnije kredite i podsticaje: Finansijske institucije i banke prilikom odobravanja povoljnih poljoprivrednih kredita sve češće tretiraju osiguranu površinu kao stabilniji kolateral i manji rizik.
Kako funkcionišu polise za sledeću sezonu?
- Pravovremeno sklapanje ugovora: Polise za jesenje useve (poput pšenice i ječma) ili višegodišnje zasade i voćnjake za narednu godinu sklapaju se u jesenjem i zimskom periodu pre nego što nastupi sezona visokih rizika.
- Izbor rizika: Poljoprivrednici mogu osigurati useve od osnovnih rizika (požar, grad i udar groma), ali se preporučuje prošireno osiguranje koje pokriva i rizik od oluje, poplave, prolećnog mraza, pa čak i gubitak kvaliteta ploda.
- Refundacija premije: Nakon uplate polise osiguravajućoj kući, poljoprivrednik podnosi zahtev Upravi za agrarna plaćanja (takođe preko eAgrara) za povrat sredstava subvencije, čime se značajan deo novca vraća nazad u kućni budžet.
Korak do uspeha
Planirajte na vreme: posetite portal eAgrar, proverite status svojih parcela, informišite se o tačnim datumima otvaranja jesenjih IPARD i nacionalnih poziva i obavezno kontaktirajte svoju osiguravajuću kuću kako biste uz državne subvencije osigurali trud i rad uloženi u predstojeću poljoprivrednu sezonu.
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