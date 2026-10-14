BERBA PAPRIKE ROGE: Plodovi pokazuju šta je tokom sezone bilo dobro, a gde je bilo problema - evo kako!

BERBA paprike roge privodi se kraju, a poslednji plodovi mogu pokazati šta je tokom sezone bilo dobro, a gde je bilo problema. Evo koji su korisni pokazatelji za analizu ovogodišnje proizvodnje i planiranje naredne sezone.

Foto: Alla Rudenko / Panthermedia / Profimedia

Oktobar je mesec kada se proizvodnja paprike roge na otvorenom polju polako privodi kraju. Na parcelama se još mogu pronaći lepi, potpuno obojeni plodovi, ali i oni sitniji, oštećeni ili nedovoljno razvijeni. Upravo je taj završni deo sezone dobar trenutak da proizvođač pogleda usev iz malo drugačijeg ugla.

Više nije najvažnije koliko je paprika ove godine rodila. Mnogo je korisnije odgovoriti na pitanje zašto je rodila upravo tako. Koliko je trajala berba? Kada su počeli da se pojavljuju sitniji plodovi? Da li je bilo dovoljno vode u najkritičnijim fazama? Da li su plodovi imali dovoljno debelo meso? Koliko je bilo otpada zbog pucanja, ožegotina ili truleži? Odgovori na ova pitanja mogu biti važniji za narednu sezonu od samog ukupnog prinosa.

Poslednje berbe

Kod paprike roge proizvođač često najviše pažnje posvećuje prvim kvalitetnim berbama. Međutim, upravo poslednje berbe mogu pokazati kako je biljka podnela celu sezonu.

Ako su prvi plodovi bili krupni i ujednačeni, a pred kraj sezone postajali sve sitniji, treba pogledati šta se događalo u drugom delu vegetacije. Biljka tada istovremeno nosi postojeće plodove, razvija nove cvetove i pokušava da održi narednu berbu. U fazi intenzivne berbe potrebe za vodom i hranivima ostaju visoke, a poremećaj u njihovom snabdevanju može dovesti do sitnijih plodova i slabijeg zametanja novih.

Zato završetak sezone nije vreme za zaključak "više se ništa ne može uraditi", već prilika da se postavi pitanje šta je ove godine ograničilo proizvodnju.

Jedan od najboljih pokazatelja na terenu jeste sam plod. Prilikom poslednje berbe vredi uzeti uzorak sa više mesta na parceli, a ne samo sa biljaka koje izgledaju najbolje. Treba obratiti pažnju na debljinu mesa, ujednačenost oblika, boju, čvrstoću i eventualna oštećenja.

Ako se na jednom delu parcele pojavljuju sitniji ili tanji plodovi, dok su na drugom paprika i biljke znatno bolje razvijene, treba potražiti razlike u uslovima proizvodnje. To mogu biti dubina i kvalitet zemljišta, dostupnost vode, položaj parcele ili način prihrane.

Ako je paprika pucala, nemojte kriviti samo sortu

Pucanje plodova posebno je problem kada paprika nakon dužeg perioda suše dobije nagli višak vode. Nagla promena dostupnosti vode može dovesti do brzog porasta ploda, dok pokožica ne može uvek da prati taj rast.

Zato proizvođač koji je ove godine imao mnogo ispucalih plodova treba da razmotri šta se događalo nekoliko dana pre pojave problema. Da li je usev dugo bio bez vode? Da li je nakon toga pala obilnija kiša? Da li je navodnjavanje bilo ravnomerno? Da li su plodovi već bili potpuno razvijeni? Takva analiza može biti mnogo korisnija od zaključka da je "sorta osetljiva".

Izgled je važan, ali...

Plod koji spolja izgleda lepo ne znači uvek da je proizvodnja bila dobra. Za svežu prodaju izgled je važan, ali profesionalni proizvođač zna da tržišna vrednost počinje mnogo ranije - u proizvodnji.

Kod paprike roge kvalitet se ne procenjuje samo prema boji. Važni su krupnoća, čvrstoća, debljina mesa i ujednačenost plodova. Za preradu, posebno pečenje i proizvodnju ajvara, važna je i količina suve materije, jer plodovi sa više suve materije sadrže manje vode i mogu dati bolju strukturu gotovog proizvoda.

Zato bi proizvođač koji papriku prodaje za preradu trebalo tokom sezone da prati i koji deo uroda završava u prvoj klasi, a koliko odlazi u preradu ili otpad. Taj podatak govori mnogo više o isplativosti proizvodnje nego ukupan broj kilograma.

Šta je pokazalo navodnjavanje?

Paprika ima relativno plitak koren i osetljiva je na nedostatak vode, posebno tokom cvetanja, zametanja i razvoja plodova. Međutim, nije dovoljno zapisati da je "paprici bilo potrebno više vode“ - korisnije je analizirati kada je vode nedostajalo.

Ako su problemi nastali tokom cvetanja, posledice se mogu videti kroz slabije zametanje plodova. Ako se problem pojavio tokom intenzivnog rasta plodova, posledice mogu biti sitniji i tanji plodovi. Ako je nakon navodnjavanja, posle dužeg sušnog perioda, došlo do pucanja plodova, uzrok su mogle biti i velike oscilacije vlažnosti zemljišta.

To su tri potpuno različite situacije, iako se u razgovoru na njivi sve mogu svesti na jednu rečenicu: "Nije bilo dovoljno vode."

Ne preterivati s prihranom na kraju

Kada proizvođač primeti da biljka slabi, lako je pomisliti da joj je potrebno još đubriva. Međutim, završetak sezone nije trenutak za nasumično povećavanje doza. Tokom intenzivne berbe potrebe biljke se menjaju, a naglasak se često pomera ka kalijumu, uz istovremeno održavanje ravnoteže s drugim hranivima.

Prevelika količina jednog elementa može da blokira usvajanje drugih. Kod paprike se, na primer, navodi da višak kalijuma može negativno da utiče na dostupnost magnezijuma i kalcijuma. Zato eventualnu prihranu ne bi trebalo određivati samo na osnovu izgleda biljke. Ako postoji sumnja na problem sa ishranom, mnogo je korisnije uraditi analizu zemljišta ili, kada je to opravdano, analizu biljnog materijala.

Kada prestati s berbom?

Ovo pitanje nema isti odgovor za svaku parcelu. Ako biljka još ima zdravu lisnu masu, nove cvetove i dovoljno razvijenih plodova koji mogu da dostignu tržišnu vrednost, berbu vredi nastaviti dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. Međutim, ako je biljka već ozbiljno oslabljena, većina novih plodova ostaje sitna, a rizik od hladnih noći, bolesti ili truleži raste, treba proceniti isplativost čekanja.

Kod intenzivne proizvodnje svaka dodatna berba podrazumeva i dodatni rad, pa nije dovoljno pitati se koliko još paprika može da sazri, već i da li će prihod od te berbe opravdati troškove ulaska na parcelu. Tu odluku najbolje može da donese sam proizvođač, na osnovu svojih troškova i stanja na tržištu.

Šta uraditi nakon poslednje berbe?

Kada se berba završi, ne treba odmah zaboraviti parcelu. Najpre treba pregledati biljne ostatke i proceniti zdravstveno stanje useva. Ako su tokom sezone bile prisutne bolesti, posebnu pažnju treba obratiti na to gde su se pojavili prvi simptomi i koliko su se brzo širili. Takve informacije treba zabeležiti pre nego što se parcela pripremi za naredni usev.

Vredi zapisati i koja je sorta bila najbolja, koja je parcela dala najkvalitetnije plodove, gde je navodnjavanje bilo problematično i koliki je bio udeo tržišno prihvatljivih plodova. Jer kada u februaru bude birao seme za novu sezonu, proizvođaču će mnogo značiti ako može da pogleda sopstvene podatke umesto da se oslanja samo na utiske iz ove godine.

Planiranje naredne proizvodnje paprike

Paprika roga na kraju sezone proizvođaču ne daje samo poslednje plodove. Ona mu daje i odgovor na pitanje šta treba promeniti. Ako je najveći problem bila voda, treba razmišljati o sistemu i rasporedu navodnjavanja. Ako su plodovi bili dobri samo na delu parcele, treba analizirati zemljište i položaj. Ako je bilo mnogo otpada, treba utvrditi zbog čega je nastao. Ako je sorta dobro podnela stres i dala ujednačene plodove, to je podatak koji vredi sačuvati.

Dobra proizvodnja paprike ne planira se tek kada stigne seme. Ona počinje analizom prethodne sezone. A upravo su poslednje berbe najbolji trenutak da proizvođač pregleda parcelu, zabeleži svoja zapažanja i odluči šta će sledeće godine uraditi drugačije.

(Agroklub)