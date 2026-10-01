USPELI SU NEŠTO ŠTO NIJE BILO LAKO: U surovim uslovima, farmeri gaje jedno voće

U DELU Burkine Faso, u srcu afričkog Sahela, gde se zbog visokih temperatura i sušnih uslova ananas dugo smatrao kulturom koja nema šta da traži, farmeri su uspeli da pokrenu i prošire njegovu proizvodnju.

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Ono što je počelo kao eksperiment danas prerasta u novu poljoprivrednu poslovnu priliku, a jedan od pionira proizvodnju je proširio na oko 50 hektara.

Od papaje do ananasa

Jedan od prvih proizvođača koji je odlučio da okuša sreću sa ananasom je Oumarou Compaoré. On je proizvodnju pokrenuo 2018. godine, a vremenom je povećavao površine i ulaganja.

Pre nego što se okrenuo ananasu, bavio se uzgojem papaje, ali je procenio da bi ova kultura mogla da pronađe svoje mesto na lokalnom tržištu.

Pandemija je dodatno pokazala potencijal proizvodnje. Zatvaranje granica i problemi u međunarodnoj trgovini otežali su uvoz različitih proizvoda, pa je lokalni ananas postao traženiji među kupcima.

Compaoré danas obrađuje oko 50 hektara, dok se proizvodnja proširila i među drugim farmerima.

Nekada "nemoguća" kultura sada se širi

Uspeh prvih proizvođača promenio je pogled na mogućnosti poljoprivrede u ovom delu Sahela.

Prema podacima koje su za AP naveli lokalni poljoprivredni stručnjaci, površine pod ananasom u području gde se nalazi Compaoréova farma narasle su na oko 100 hektara.

U proizvodnju se uključilo više od 100 farmera, a deo njih prošao je obuku kako bi savladali specifičnosti uzgoja ove kulture.

Za proizvođače je posebno značajno što na lokalnom tržištu postoji potražnja. Ananas je ranije bio relativno redak, zbog čega kupci često žele da ga nabave direktno od proizvođača.

Zasadila 60.000 sadnica

Među onima koji su se uključili u ovaj posao nalazi se i Kaba Séré, koja je u poljoprivredu ušla 2023. godine.

Još kao dete slušala je da ananas ne može da uspeva u Sahelu, ali je nakon obuke kod iskusnijih proizvođača odlučila da ipak pokuša.

Danas ima oko 60.000 sadnica.

Za nju je ananas postao više od eksperimenta, jer joj proizvodnja donosi prihod kojim može da podrži svoju porodicu.

Najveći problem je voda

Iako se pokazalo da ananas može da se uzgaja u ovakvim uslovima, proizvodnja zahteva pažljivo upravljanje.

Jedan proizvodni ciklus može da traje i do dve godine, dok je obezbeđivanje vode jedan od najvećih izazova.

Na većim plantažama koriste se bunari i sistemi za navodnjavanje, ali njihova izgradnja zahteva značajna ulaganja. Mali proizvođači zbog toga teško mogu samostalno da obezbede potrebnu infrastrukturu.

Visoke temperature dodatno komplikuju proizvodnju, pa farmeri moraju da prilagođavaju termine i način navodnjavanja.

Računica pokazuje zašto farmeri šire proizvodnju

Uprkos problemima, proizvođači vide prostor za rast.

Na novim parcelama na jednoj od većih farmi zasađeno je oko 60.000 sadnica, a očekuje se prinos između 60 i 75 tona ananasa.

Procena je da bi prihod od te proizvodnje mogao da dostigne oko 35 miliona CFA franaka, odnosno približno 62.000 dolara.

Takva računica objašnjava zašto se sve više farmera odlučuje da deo zemljišta preusmeri na ananas.

Od neobične ideje do nove tržišne niše

Širenje proizvodnje ananasa deo je nastojanja Burkine Faso da poveća domaću proizvodnju hrane i smanji zavisnost od uvoza.

Priča farmera pokazuje da poljoprivredna proizvodnja ne mora uvek da ostane ograničena na tradicionalne kulture jednog područja. Uz navodnjavanje, znanje i ulaganja, proizvođači su uspeli da uvedu ananas i u deo Sahela u kojem se ranije smatralo da za njega nema uslova.

Najveći izazovi i dalje su voda, ulaganja u infrastrukturu i organizacija proizvodnje, ali se površine pod ananasom povećavaju, piše AP News.

Ono što je pre nekoliko godina izgledalo kao gotovo nemoguć poljoprivredni eksperiment danas je postalo posao od kojeg pojedini farmeri ostvaruju značajan prihod. U zemlji poznatoj po sušnoj klimi, ananas tako dobija potpuno novu poslovnu ulogu.

(Bizportal)