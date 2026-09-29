TOP 5 BIZNISA U POLJOPRIVREDI: Uz minimalna ulaganja do zarade od 5.000 EUR

RASTE broj onih koji imaju neku ušteđevinu i koji bi pokrenuli sopstveni biznis. Veliki broj njih zna da je to poljoprivreda, ali su u dilemi u koju granu konkretno i krenuti.

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Za pokretanje biznisa, osim ideje potrebna je i računica o isplativosti i tome šta najbrže donosi profit. Saj blic.rs otkriva neke od poljoprivrednih grana koje su najrentabilnije. Više o tome ćete moći da saznate i na sajtu Grow Up - snaga zemlje, koji je prvi i najveći agrobiznis projekat u regionu.

Gajenje lekovitog bilja

Ako još uvek niste odlučili kako da pokrenete biznis, a posedujete zemljište, poslednjih godina sve je veća potražnja za lekovitim biljem. Nije potrebno previše brige oko održavanja zemljišta, a ulaganja su minimilana.

Za jedan hektar zasada pod nanom, kamilicom, nevenom ili drugim lekovitim biljem potrebno je od 1.200 do 2.500 EUR. Od ovih para možete spremiti zemljište, kupiti seme i zasaditi bilje. Ukoliko pak, želite da modernizujete prodaju lekovitog bilja, potrebno je dodatno uložiti još stotinak evra za kupovinu ukrasnih ambalaža, da bi proizvod bio primamljiviji na tržištu. Kada se sve proračuna, prihod od ovog biznisa može da iznosi od 2.500 do 6.500 EUR po hektaru.

Neki od predloga za uzgoj lekovitog bilja

Beli slez

- Oko 2.000 EUR ulaganje po hektaru



- Manje od 1.500 kilograma prinosa po hektaru- 6.500 EUR prihoda po hektaru- Najmanje 4.500 EUR profit po hektaru

Neven

- Oko 1.800 EUR ulaganja po hektaru

- Oko 4 EUR cena po kilogramu cveta

- Oko 1.000 kg prinos po hektaru

- Oko 4.000 EUR prihod po po hektaru

- Oko 2.000 EUR profit po po hektaru

Bosiljak

- Oko 1.200 EUR ulaganje po hektaru

- Više od 1 EUR cena po kilogramu

- Oko 2.000 kilograma prinos po hektaru

- Oko 2.500 EUR prihod po hektaru

- Oko 1.300 EUR profit po hektaru

Kada je reč o lekovitom bilju, stručnjaci savetuju da je najbolje gajiti višegodišnje biljke, jer su manja ulaganja.

Zelena salata

Sadnja zelene salate je isplativ posao. Nije potrebno mnogo ulaganja, tako da sa 1.000 EUR možete započeti pravi povrtarski biznis. Za početnike dovoljno je oko desetak ari zemljišta, a ukoliko vremenski uslovi pogoduju može se zaraditi i do 2.000 EUR.

U početku, na ovu površinu za plastenik treba obezbdeiti oko 300 EUR, te sa ostalih 700 EUR možete kupiti seme, obraditi zemljište i spremiti adekvatnu hemijsku zaštitu. Jedna vezica salate u proseku u sezoni košta od 60 do 80 dinara. Nakon, što svu salatu prodate, njiva vam posle toga bude slobodna pa na njoj možete zasaditi i neku drugu kulturu.

Proizvodnja cveća

Proizvodnja cveća donosi "ubiranje plodova", posle nekoliko meseci od setve. Potrebno je dosta strpljenja i ljubavi, jer ovaj naizgled sitan posao, iziskuje svakodnevnu brigu.

Za pokretanje ovog biznisa kao i za svaki drugi potrebno je ulaganje. Za zasad od jednog ara, ulaganja su od 3.000 EUR do 4.000 EUR. Ovaj novac uključuje pripremu plastenika, sistema za zagrevanje, sadni materijal, đubrivo, saksije...

Cveće je sve popularnija poljoprivredna grana u Srbiji, jer odmah u toku godine donosi prihod u malim iznosima, a celokupno ulaganje se vraća u prve dve godine. Treća godina obezebeđuje zaradu, a svaka naredna donosi povratak onoga što se uloži i do 50%.



Uzgoj voća i povrća

Iako za plasteničku proizvodnju povrća i voća treba malo više ulaganja, stručnjaci smatraju da je ovakva proizvodnja najrentabilnija. Za ovakvu proizvodnju na jednom hektaru potrebno je oko 15.000 EUR, a uloženo može da se vrati za godinu dana, ukoliko vremenski uslovi pogoduju.

Sa druge strane, početnici mogu da krenu i sa manjim površinama, te sa plastenikom od 200 m2, mogu prilično solidno da zarade. Ako pod ovom površinom zasadite paradajz, u proseku zarada može da ide i preko 2.000 EUR, za krastavac oko 1.000, a papriku nešto manje, oko 600 EUR.

Treba imati na umu da ovakav vid proizvodnje podrazumeva konstantan rad od proleća kada se kreće sa sadnjom semena, zatim održavanje rasada, zasađivanje rasada, navodnjavanje, prskanje, a tek na kraju sledi berba.

Biznis u poljoprivredi zavisi od ulaganja, ali i brige o zasadima. Pored ove dve stvari, najznačajniji su vremenski uslovi, jer 50% uspeha u poljoprivredi zavisi od toga. Ako se upuštate u ovakvu vrstu biznisa, najbolje bi bilo da osigurate zasade, kako u slučaju nepogoda ne bi izgubili sav novac koji ste uložili.

(Blic)