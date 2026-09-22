Poljoprivreda

SRBIJA I FRANCUSKA IMAJU JEDNA DRUGOJ ŠTA DA PONUDE Glamočić: "Dobre političke odnose pretvaramo u konkretne rezultate u poljoprivredi"

K. Despotović

22. 09. 2026. u 19:21

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MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić sastao se nedavno sa ambasadorkom Republike Francuske u Republici Srbiji Florans Ferari, sa kojom je razgovarao o daljem unapređenju bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, stočarstva, veterine i vodoprivrede.

СРБИЈА И ФРАНЦУСКА ИМАЈУ ЈЕДНА ДРУГОЈ ШТА ДА ПОНУДЕ Гламочић: Добре политичке односе претварамо у конкретне резултате у пољопривреди

Foto: Mpšv

Glamočić je istakao da Srbija i Francuska neguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose, koji su poslednjih godina dodatno osnaženi intenzivnim političkim dijalogom, ekonomskom saradnjom i realizacijom značajnih zajedničkih projekata. Poseban doprinos razvoju odnosa dve zemlje, kako je naveo, dali su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Francuske Emanuel Makron, čiji su redovni susreti i neposredan dijalog snažno podstakli dalje jačanje strateškog partnerstva Srbije i Francuske.

- Odnosi naših zemalja danas su na veoma visokom nivou, a tome su u velikoj meri doprineli lični odnos, poverenje i kontinuirani dijalog dva predsednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona. Naša je obaveza da takav nivo političkih odnosa pratimo konkretnim rezultatima u svim oblastima za koje smo odgovorni. U poljoprivredi za to imamo veliki prostor i želimo da ga iskoristimo kroz nove projekte, investicije, razmenu znanja i tehnologija i još snažnije povezivanje naših institucija i privreda - poručio je Glamočić.

On je naglasio da dosadašnja saradnja predstavlja dobru osnovu za njeno dalje produbljivanje, imajući u vidu da, sa jedne strane, Francuska raspolaže značajnim znanjem, iskustvom i razvijenim tehnologijama u oblasti poljoprivrede, dok, sa druge strane, Srbija ima snažan poljoprivredni potencijal, kvalitetne proizvode i resurse.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj (AFD), naročito u oblasti vodoprivrede.

Sagovornici su, takođe, razgovarali o partnerstvu u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, u kojima dve strane već aktivno sarađuju i razmenjuju znanja i iskustva. Naročito je ukazano na značaj Twinning projekta koji se realizuje uz podršku francuskih eksperata, kao važnog mehanizma za jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta i za dalje unapređenje saradnje u ovim oblastima.

Jedna od važnih tema sastanka bilo je predstojeće učešće Republike Srbije kao zemlje počasnog gosta na Međunarodnom sajmu poljoprivrede (Salon International de l’Agriculture – SIA) u Parizu, koji će biti održan od 27. februara do 7. marta 2027. godine. Srbija će se predstaviti nacionalnim paviljonom, a nastup će biti prilika za promociju domaće poljoprivrede, tradicije, turizma, inovacija i investicionih potencijala.

- Činjenica da će Srbija biti počasni gost na jednom od najznačajnijih i najprestižnijih poljoprivrednih sajmova u Evropi i svetu predstavlja veliku čast i potvrđuje poziciju Srbije kao strateški važnog poljoprivrednog aktera u Evropi, ali istovremeno predstavlja i priliku koju moramo dobro da iskoristimo. Želimo da u Parizu pokažemo najbolje što Srbija ima – od kvalitetnih domaćih proizvoda, bogatstva gastronomskog nasleđa i naše tradicije do znanja i inovacija, kao i da našim proizvođačima otvorimo nova vrata i stvorimo nove mogućnosti za plasman proizvoda, saradnju i povezivanje sa partnerima iz Francuske i drugih zemalja - naglasio je ministar Glamočić.

U razgovoru su pokrenuta i konkretna pitanja od značaja za dalje unapređenje saradnje, a dogovoreno je da nadležne institucije dve zemlje intenziviraju komunikaciju i operativni rad kako bi se ubrzala realizacija dogovorenih aktivnosti i zajedničkih projekata. Glamočić je poručio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviti da aktivno radi sa francuskim partnerima kako bi se postojeće inicijative efikasnije sprovodile, a novi dogovori što brže pretvarali u vidljive rezultate koji će doprineti modernizaciji srpske poljoprivrede i jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača.

(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

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