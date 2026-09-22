DRŽAVA OBEZBEDILA NOVAC I STVORILA USLOVE: Bolja infrastruktura za bolji život na selu

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić uručio je nedavno predstavnicima jedinica lokalne samouprave rešenja o ostvarivanju prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj seoske infrastrukture za 2026. godinu, poručivši da država nastavlja da ulaže u bolje uslove za život i rad ljudi u selima širom Srbije.

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Po ovom javnom pozivu opredeljeno je 400 miliona dinara za ukupno 35 jedinica lokalne samouprave, a podrška je usmerena na naseljena mesta sa manje od 10.000 stanovnika.

Glamočić je istakao da ova sredstva moraju što pre da se pretvore u konkretne projekte i rezultate koje će građani moći da vide i osete.

- Država je obezbedila novac i stvorila uslove, a sada je na lokalnim samoupravama da svoj deo posla završe brzo, odgovorno i efikasno. Moramo svi da budemo ažurniji, više na terenu, da rešavamo probleme i da ne čekamo da nas neko podseća na ono što nam je posao - poručio je ministar.

On je ukazao da uručenju ne prisustvuju predstavnici svih 35 lokalnih samouprava kojima su sredstva odobrena, jer deo njih nije na vreme završio potrebne procedure, i pozvao ih da svoje obaveze završe bez odlaganja.

Sredstva će biti uložena u puteve, vodosnabdevanje i drugu infrastrukturu koja direktno utiče na svakodnevni život ljudi na selu. Među projektima su rekonstrukcija ulice u Varvarinu, izgradnja vodovodne mreže do Popovca, rekonstrukcija puteva i ulica u selima na području Rekovca i Titela, vodovodna mreža u Opovu, vodosnabdevanje Radenkovića, rekonstrukcija lokalnih puteva u Dubnici i Bresnici, kao i izgradnja cevovoda za snabdevanje vodom više naselja u Boljevcu.

- Za čoveka koji živi u selu ovo znači mnogo. Znači da zimi može da dođe do kuće, da poljoprivrednik može da stigne do svoje njive, da mleko, voće ili povrće mogu da stignu do kupca, da porodica ima vodu i da mladi čovek koji razmišlja da ostane na selu ima razlog više da tu gradi svoj život. Zato ovo nije samo ulaganje u infrastrukturu. Ovo je ulaganje u ljude - rekao je Glamočić.

Ministar je podsetio da pre nekoliko godina Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije izdvajalo sredstva za infrastrukturu, a da je samo u poslednje dve godine novčanu pomoć za seosku infrastrukturu dobilo više od 50 jedinica lokalne samouprave.

- To je politika koju predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Srbije dosledno sprovode – da razvoj naše zemlje ne merimo samo velikim projektima i investicijama, već i onim što smo konkretno promenili u životu ljudi u svakom našem selu. Pomoć države mora da stigne do svakog mesta i svakog sela gde žive naši građani. Ako rešimo problem samo jednom čoveku u jednom selu – uspeli smo. A kada to uradimo u desetinama i stotinama sela, onda govorimo o promeni Srbije - istakao je Glamočić.

On je naveo i da ova mera ima dodatni značaj jer je deo Reformske agende Srbije, čiji je cilj ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji.

- Sprovođenjem predviđenih reformi stvaramo uslove da sredstva koja danas ulažemo budu nadoknađena iz evropskih fondova i da taj novac ponovo usmerimo u jačanje naše zemlje - podsetio je ministar.

Predsednik opštine Rekovac Dragiša Tomić istakao je da je infrastruktura „poput krvotoka svakog sela“ i da bez dobrih puteva, vodosnabdevanja i drugih osnovnih uslova nema ozbiljnijeg razvoja seoskih sredina.

- Kada imamo razvijenu infrastrukturu, lakše je doći do sela, ali je isto tako lakše plasirati svoje proizvode i razvijati turizam, preduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju - rekao je Tomić.

Predsednik opštine Titel Dragan Božić naglasio je da manje lokalne samouprave imaju ograničene budžete i da bez podrške države teško mogu samostalno da realizuju značajnije infrastrukturne projekte.

- Bez ovakvih ulaganja Ministarstva, Vlade Republike Srbije i podrške predsednika Republike, koji posebno prepoznaje potrebe manjih sredina, teško bismo mogli da uhvatimo korak sa razvijenijim opštinama. Ovakvi projekti su važni i da bismo zadržali mlade ljude, preduzetnike i žene u našim sredinama - istakao je Božić.

Glamočić je poručio da od lokalnih samouprava očekuje da odobrena sredstva koriste odgovorno i investicije realizuju što brže.

- Našim građanima nisu potrebna obećanja, već rezultati. Ministarstvo će nastaviti da traži načine da što više novca dođe tamo gde može da napravi najveću razliku. Želimo Srbiju u kojoj jednako razvijamo i male i velike sredine i u kojoj svaki čovek, gde god da je rođen, može da oseti da država ulaže u njegovu budućnost - zaključio je Glamočić.

(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)