BEZ PČELA NEMA NI RODA: Vranje okupilo pčelare iz celog regiona

PČELARSTVO nije samo proizvodnja meda, već važan deo poljoprivrede od kojeg zavise oprašivanje biljaka, prinosi voća i povrća i očuvanje prirode. Upravo to bila je jedna od glavnih poruka Devetog pčelarskog sajma jugoistočnog Balkana „Otvoreni Balkan”, koji je održan u Vranju, uz učešće pčelara, proizvođača opreme i stručnjaka iz Srbije i regiona. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić.

Foto: Mpšv

Vranje je i ove godine postalo mesto susreta pčelara iz različitih zemalja, koji su imali priliku da razmene iskustva, upoznaju se sa savremenom opremom i razgovaraju o izazovima u proizvodnji meda. Manifestacija je obuhvatila izložbeni, prodajni i stručni program, a posebna pažnja posvećena je zdravlju pčelinjih društava, klimatskim promenama i kvalitetu pčelinjih proizvoda.

Na području grada Vranja registrovano je više od 22.000 košnica, a pčelarstvo predstavlja važan izvor prihoda za stotine porodica. Ministar Glamočić je istakao da iza svake tegle meda stoje znanje, strpljenje i svakodnevni rad pčelara, čiji posao sve više zavisi od vremenskih prilika, dostupnosti paše i zdravstvenog stanja pčela.

- Kada uzmemo teglu meda u ruke, retko razmišljamo o svemu što je bilo potrebno da ona stigne do našeg stola. Ne vidimo pčelara koji u rano jutro otvara košnicu, njegovu brigu da li će biti mraza, kiše, suše ili dobre paše. Ne vidimo selidbu košnica, neprospavane noći i godine kada priroda gotovo ništa ne vrati. Ali pčelari sve to dobro znaju - rekao je Glamočić.

Foto: Mpšv

Poslednjih godina pčelari se suočavaju sa sve izraženijim posledicama klimatskih promena. Ranije cvetanje, dugi sušni periodi i visoke temperature menjaju uslove pčelinje paše, zbog čega se dešava da i snažna pčelinja društva ostanu bez dovoljno nektara. U takvim okolnostima, očuvanje pčela postaje važnije od samog prinosa meda.

Poseban izazov predstavlja varoa, parazit koji može da nanese ozbiljne gubitke pčelinjacima. Zbog toga je stručni deo sajma bio posvećen savremenim metodama zaštite pčela, a učesnici su imali priliku da čuju predavanje dr Klausa Valnera iz Nemačke.

Ukazano je na značaj redovnog praćenja zdravstvenog stanja pčelinjih društava, pravovremenih tretmana i primene registrovanih sredstava, uz očuvanje kvaliteta meda i voska.

Važna tema bila je i zaštita pčela prilikom primene sredstava za zaštitu bilja. Jedan nepravilan tretman može da uništi pčelinja društva koja su stvarana godinama, zbog čega je neophodno da poljoprivrednici i pčelari sarađuju i poštuju propise koji se odnose na upotrebu pesticida.

Pored proizvodnih izazova, na sajmu je bilo reči i o ekonomskom položaju pčelara, troškovima proizvodnje i mogućnostima plasmana meda.

Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović ukazao je na značaj organizovanog nastupa proizvođača i razvoja novih tržišta. On je govorio i o aktivnostima na proširenju izvoza srpskog meda u Kinu, kao i o unapređenju kapaciteta pogona „Naš med”. Prema njegovim rečima, potpisan je ugovor o nabavci nove mašine za pakovanje meda, vredne 31 milion dinara, koja će omogućiti znatno bržu pripremu proizvoda za domaće i inostrano tržište.

Na sajmu je bilo reči i o značaju sledljivosti, jasnog deklarisanja i analiza kvaliteta meda, kako bi potrošači imali pouzdane informacije o poreklu proizvoda, a pčelari koji proizvode kvalitetan med bolje uslove za njegov plasman. U tom kontekstu pomenuta je i oznaka „100% iz Srbije”, koja omogućava jasnije isticanje domaćeg porekla proizvoda.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da je Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana prerastao u prepoznatljivu regionalnu manifestaciju koja povezuje proizvođače, stručnjake i ljubitelje pčelarstva, ali i doprinosi privrednoj i turističkoj ponudi Vranja.

Foto: Mpšv

- Drago mi je što ova manifestacija iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj, okupljajući sve veći broj pčelara, proizvođača i ljubitelja pčelarstva iz zemlje i regiona. Sajam je prilika da se na jednom mestu susretnu znanje, iskustvo i kvalitetni proizvodi, ali i da se kroz međusobnu saradnju otvore nove mogućnosti za unapređenje pčelarstva - poručio je Milenković.

On je posebno naglasio da sajam ima važnu ulogu u približavanju pčelarstva široj javnosti, jer posetiocima omogućava da se upoznaju sa pčelinjim proizvodima, ali i sa nezamenljivom ulogom pčela u očuvanju prirode i proizvodnji hrane.

Deveti pčelarski sajam jugoistočnog Balkana organizovan je u saradnji Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Grada Vranja, Društva pčelara „Matica” i pčelarskih organizacija iz regiona.

Ovogodišnje okupljanje još jednom je pokazalo da pčelarstvo prevazilazi granice pojedinačnog gazdinstva i proizvodnje meda. Od zdravlja pčela zavise oprašivanje voćnjaka i drugih poljoprivrednih kultura, stabilnost prinosa i očuvanje biljnog sveta, zbog čega su znanje, saradnja i zaštita pčelinjih društava važni za celokupnu poljoprivredu.

(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)