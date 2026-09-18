KAKO POVEĆATI ZARADU OD ŠLJIVE: Nudimo rešenja za povećanje profitabilnosti

SEZONA berbe šljive u zapadnoj Srbiji donela je obilje plodova, ali otkupna cena od 30 dinara po kilogramu ukazuje na ozbiljan problem u lancu snabdevanja. Proizvođači bi trebali razmotriti preradu kao alternativu koja ne samo da povećava vrednost proizvoda, već i obezbeđuje stabilniji prihod.

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Ove godine, proizvođači šljive u zapadnoj Srbiji beleže značajan rod, zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima koji su doprineli kvalitetu plodova. Ipak, otkupna cena konzumne šljive je oko 30 dinara po kilogramu, što je daleko od zadovoljavajuće zarade za poljoprivrednike. Ova situacija postavlja pitanje održivosti i ekonomičnosti proizvodnje šljive u regionu.

S obzirom na trenutnu cenu, jasno je da proizvođači ne mogu ostvariti adekvatnu dobit koja bi pokrila troškove proizvodnje. Iz tog razloga, neophodno je razmotriti mogućnosti prerade šljive kao rešenje za povećanje profitabilnosti. Prerada voća, kao što su sokovi, džemovi ili rakija, može značajno povećati vrednost proizvoda i omogućiti poljoprivrednicima da dobiju bolju cenu na tržištu.

Osim toga, prerada šljive ne samo da bi poboljšala ekonomsku situaciju proizvođača, već bi i doprinela smanjenju otpada. U situacijama kada su tržišne cene niske, deo roda često ostaje neprodat i propada, što dodatno opterećuje poljoprivrednike. Uvođenjem sistema prerade, moguće je iskoristiti i manje kvalitetne plodove, čime bi se smanjili gubici i povećala ukupna dobit.

Međutim, kako bi se unapredila proizvodnja i prerada šljive, potrebna su i dodatna ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju. Državne subvencije i podrška lokalnih samouprava mogu igrati ključnu ulogu u ovom procesu. Takođe, edukacija proizvođača o modernim metodama prerade i marketingu može doprineti boljoj poziciji na tržištu.

Trenutna otkupna cena šljive ukazuje na potrebu za hitnim promenama u pristupu proizvodnji i plasmanu ovog voća. Prerada se nameće kao logičan korak ka održivijoj i profitabilnijoj poljoprivredi, a proizvođači bi trebali da se okrenu ovoj opciji kako bi obezbedili bolju budućnost za svoje gazdinstvo.

(AgroWeb.rs)