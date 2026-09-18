OSNOVNE ČINJENICE O PROIZVODNJI ŠLJIVA: Evo koliko tona godišnje i po čemu će voćari pamtiti 2020. godinu
SRBIJA u proseku proizvede oko 450.000 do 550.000 tona šljiva godišnje.
Osnovne činjenice o proizvodnji šljiva
Prosečna proizvodnja: Oko 488.000 do 550.000 tona, u zavisnosti od vremenskih prilika u godini.
Rekordna godina: U 2020. godini zabeležena je rekordna proizvodnja od čak 582.547 tona.
Površine: Pod šljivicima se u Srbiji nalazi i do 74.000 hektara zemljišta.
Svetska pozicija: Srbija se redovno nalazi među vodećim svetskim proizvođačima šljiva (na vrhu ili u prvih nekoliko zemalja uz Kinu i druge velike proizvođače).
Prerada: Značajan deo ovog roda, prema izveštaju Agropress, iskoristi se za proizvodnju domaće šljivovice, gde se godišnje proizvede između 31 i 38 miliona litara ovog pića.
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