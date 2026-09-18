Poljoprivreda

OSNOVNE ČINJENICE O PROIZVODNJI ŠLJIVA: Evo koliko tona godišnje i po čemu će voćari pamtiti 2020. godinu

K. Despotović

18. 09. 2026. u 11:48

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SRBIJA u proseku proizvede oko 450.000 do 550.000 tona šljiva godišnje.

ОСНОВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРОИЗВОДЊИ ШЉИВА: Ево колико тона годишње и по чему ће воћари памтити 2020. годину

Foto: Jaeger Anne / Panthermedia / Profimedia

Osnovne činjenice o proizvodnji šljiva

Prosečna proizvodnja: Oko 488.000 do 550.000 tona, u zavisnosti od vremenskih prilika u godini.

Rekordna godina: U 2020. godini zabeležena je rekordna proizvodnja od čak 582.547 tona.

Površine: Pod šljivicima se u Srbiji nalazi i do 74.000 hektara zemljišta.

Svetska pozicija: Srbija se redovno nalazi među vodećim svetskim proizvođačima šljiva (na vrhu ili u prvih nekoliko zemalja uz Kinu i druge velike proizvođače).

Prerada: Značajan deo ovog roda, prema izveštaju Agropress, iskoristi se za proizvodnju domaće šljivovice, gde se godišnje proizvede između 31 i 38 miliona litara ovog pića.

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