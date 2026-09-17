ZA DAN I DO 60 EVRA: Zagarantovani obroci i prevoz, dnevnice sve veće, a nema ko da radi

BERBA grožđa u pojedinim krajevima Srbije u punom je jeku, ali vinogradari se, kao i prethodnih godina, suočavaju sa velikim problemom - teško pronalaze radnike. Kako bi obezbedili dovoljan broj berača i na vreme skinuli rod sa čokota, domaćini nude sve veće dnevnice, dok se u pojedinim krajevima radnici plaćaju i po satu.

Foto: Patrick Dieudonne / robertharding / Profimedia

Najnoviji podaci iz okoline Topole pokazuju da se dnevnica berača grožđa u septembru kreće oko 5.000 dinara. Pored novca, domaćini beračima uglavnom obezbeđuju hranu, vodu, kao i prevoz do vinograda.

Poređenja radi, prošle godine dnevnice za berbu grožđa iznosile su oko 4.500 dinara za radni dan koji je trajao približno od osam do 17 časova. Ovogodišnje dnevnice tako pokazuju da vinogradari moraju da izdvoje više novca kako bi privukli potrebnu radnu snagu.

U Vlasotincu se plaća i po satu

Da je potražnja za beračima velika, pokazuje i primer vlasotinačkog kraja, poznatog po kvalitetnom grožđu i vinu. Tamo pojedini berači ne rade za klasičnu dnevnicu, već su plaćeni po satu.

– Po satu uzimam od 500 do 600 dinara, a dnevno mogu da zaradim i do 60 evra. Domaćin svima obezbeđuje obrok, kafu i piće. Imamo pauzu od pola sata za doručak i isto toliko za ručak – kaže jedan od berača.

Ukoliko se radi pun radni dan, satnica od 600 dinara može da donese značajnu dnevnu zaradu, posebno kada se uzme u obzir da su radnicima tokom berbe obezbeđeni obrok i osveženje.

Koliko košta kilogram grožđa?

Dok se vinogradari bore da pronađu dovoljno radnika i na vreme oberu rod, potrošače najviše zanima koliko će za grožđe morati da izdvoje na pijacama i u prodavnicama.

U marketima se crno i belo grožđe trenutno može pronaći po cenama od oko 159 do 196 dinara po kilogramu, dok su skuplje varijante, poput besemenog grožđa ili pakovanog voća, znatno skuplje i koštaju od 240 do 480 dinara po kilogramu.

Na pijacama cene pojedinih kvalitetnijih sorti idu još više, pa kilogram grožđa može da dostigne i 600 dinara.

(Kurir)