OVO JE BROJ JEDAN: Pre berbe grožđa jedan zadatak vam je obavezan, iskusni vinogradari ga ne zaboravljaju

VINOGRADARI pripremu podruma moraju obaviti na vreme. Kada otpočne berba i prerada grožđa podrumi moraju biti spremi da dočekaju novu sezonu.

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Iskusni vinogradari i vinari pripreme za berbu počinju na vreme, obično sredinom ili krajem avgusta, zavisno od vinogradarskih područja i vremena sazrevanja grožđa, kako bi se izbegli zastoji u toku berbe i procesa prerade grožđa.

Pripreme obuhvataju pregled i ispravnost opreme u podrumu kao što su muljače, prese, cednice; zatim pripreme vinskih sudova (bačve, cisterne, kace); nabavku potrebne dodatne opreme i materijala i to širomera, zatim nabavka kvasaca, bistrila, sredstva za sumporisanje. Ako vinobran nije kupljen ove godine već postoje prošlogodišnje zalihe i ako je pritom neadekvatno čuvan, treba biti jako obazriv. Ovo sredstvo vremenom gubi zaštitna i antiseptička svojstva, pa posledice mogu biti katastrofalne. Zato je radi svake sigurnosti najbolje nabaviti nove količine vinobrana.

Podrum je ogledalo svakog vinara. Tokom cele godine mora biti čist, a posebno pred berbu mora se detaljno očistiti, jer mošt i vino brzo upijaju sve nepoželjne mirise. Zbog toga se u podrumu ne sme držati krompir, kupus, nafta, sirće, a pogotovo ne sredstva za zaštitu bilja.

Pod u podrumu obavezno mora biti betonski ili po mogućstvu popločan kako bi se lakše održavala higijena. Kanalizacija u podrumu je od presudnog značaja kako bi se u toku pranja odvodila nečistoća iz podruma.

Poželjno je da su zidovi podruma obloženi keramičkim pločicama, ili bar da su dobro očišćeni i okrečeni. Za zaštitu zidova podruma od plesni koriste se razna sredstva kao što su kreč, sumpor-dioksid i druga.

Pre berbe obavezno podrum okrečiti i sumporisati paljenjem sumpornog praha. Pod se opere vodom u kojoj je rastvorena soda. Na ovaj način uništava se nepoželjna mikroflora.

Podrum treba dobro srediti jer bez dobrog podruma nema ni dobrog vina.

(Poljosfera)