MERE ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE: Saveti za prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje

KLIMA se menja i mere adaptacije se primenjuju, svesno ili ne. Postoje brojne raspravu o značaju i stepenu, pa čak i, uopšte, o samom postojanju klimatskih promena.

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Bez obzira da li klimatske promene postoje ili ne poljoprivredna nauka i praksa se polako prilagođavaju promenama klime. Ukupno povećanje prosečne godišnje temperature za Srbiju izazvano klimatskim promenama u poslednjem veku je iznosilo 0,6 °C što se ne čini kao velika promena.

Ipak, primetno je da efekti na poljoprivredu postoje, pa makar, ponekad, samo zato što ljudi počinju da primećuju promene koje ranije nisu. Bitno je da poljoprivrednici pripremaju mere adaptacije na ovakve uslove. Te mere obuhvataju sledeće:

Prilagođavanje kalendara radova izmenjenim klimatskim uslovima;

Razvoj novih sorti i hibrida tolerantnih na sušu;

Poboljšanje navodnjavanja, odvodnjavanja i sistema za odbranu od poplava;

Smanjenje učešća jarih useva i povećanje učešća ozimih useva;

Izgradnja novih i poboljšanje postojećih regulacija rečnih slivova;

Primena "zelenih" đubriva i promene u „malčiranju“;

Zabrana loše poljoprivredne prakse, kao što su uklanjanje i paljenje strnjike i humusnog sloja, kao i dubokog oranja, jer se time smanjuje zadržavanje vode;

Unapređenje strukture zemljišta radi povećanja kapaciteta za skladištenje vode i zaštite zemljišta od erozije;

Izgradnja i obnova vegetacije oko poljoprivrednih oblasti kako bi se omogućilo prirodno oprašivanje i prirodna kontrola štetočina;

Promene u korišćenju mineralnih đubriva i hemijskih zaštitnih sredstava i druge mere.

(SEEDEV)