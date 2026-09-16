Poljoprivreda

MERE ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE: Saveti za prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje

K. Despotović

16. 09. 2026. u 11:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KLIMA se menja i mere adaptacije se primenjuju, svesno ili ne. Postoje brojne raspravu o značaju i stepenu, pa čak i, uopšte, o samom postojanju klimatskih promena.

МЕРЕ АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ: Савети за прилагођавање пољопривредне производње

Foto: Piere Bonbon / Alamy / Profimedia

Bez obzira da li klimatske promene postoje ili ne poljoprivredna nauka i praksa se polako prilagođavaju promenama klime. Ukupno povećanje prosečne godišnje temperature za Srbiju izazvano klimatskim promenama u poslednjem veku je iznosilo 0,6 °C što se ne čini kao velika promena.

Ipak, primetno je da efekti na poljoprivredu postoje, pa makar, ponekad, samo zato što ljudi počinju da primećuju promene koje ranije nisu. Bitno je da poljoprivrednici pripremaju mere adaptacije na ovakve uslove. Te mere obuhvataju sledeće:

  • Prilagođavanje kalendara radova izmenjenim klimatskim uslovima;
  • Razvoj novih sorti i hibrida tolerantnih na sušu;
  • Poboljšanje navodnjavanja, odvodnjavanja i sistema za odbranu od poplava;
  • Smanjenje učešća jarih useva i povećanje učešća ozimih useva;
  • Izgradnja novih i poboljšanje postojećih regulacija rečnih slivova;
  • Primena "zelenih" đubriva i promene u „malčiranju“;
  • Zabrana loše poljoprivredne prakse, kao što su uklanjanje i paljenje strnjike i humusnog sloja, kao i dubokog oranja, jer se time smanjuje zadržavanje vode;
  • Unapređenje strukture zemljišta radi povećanja kapaciteta za skladištenje vode i zaštite zemljišta od erozije;
  • Izgradnja i obnova vegetacije oko poljoprivrednih oblasti kako bi se omogućilo prirodno oprašivanje i prirodna kontrola štetočina;
  • Promene u korišćenju mineralnih đubriva i hemijskih zaštitnih sredstava i druge mere.

(SEEDEV)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)

Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)