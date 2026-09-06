"BUDŽET ZA POLJOPRIVREDU JE VEĆI NEGO U REGIONU " Vučić: Imamo velike subvencije, ali nikada nije dovoljno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je upitan da prokomentariše glasine da najveće investicije dobijaju strani investitori u Srbiji.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Kad stranac dođe i zaposli 4.000 ljudi, naravno da će dobiti veliku subvenciju. Mora taj grad od toga da živi. Ja sam to rešavao pre 10 godina kada sam ih Severne Makedonije doveo u Vlasinski okrug. Znam da je za nešto što jeste radno intenzivno ne mala subvencija, ali je sa 1.200 koliko je bilo dogovoreno, danas zapošljavaju 4.000 ljudi. Ne samo da drže samo Rasinski okrug kao najveći poslodavac, već deo Raškog, Niškog okruga, tako da to su važne stvari. Ali mi jurimo po Srbiji upravo da bi smo gazdinstvima i preduzetnicima i našim ljudima pomogli, jer to je naš najveći interes. Kao u Ratkovu, Karavukovu, Brestovcu, svakom drugom mestu, Bogojevu, gde god i koja god opština. To je za nas, to pripada tim ljudima i uspeli smo da obezbedimo kroz naplatu poreza, dobrim stanjem javnih finansija i to treba ljudi da koriste. Naš cilj je da, videli ste, četiri divne ćerkice imaju, jedna na fakultetu, druga završava srednju školu, dve su još relativno male. To je naše bogatstvo i da neko ostane ovde. Neko će završiti u Novom Sadu, Somboru, ali mi hoćemo da se gazdinstvo nastavi, da kuća ne propada i to je vitalni interes cele Srbije. To nije moja želja jer sam dobar čovek, već zato što je to stvarno interes Srbije, vitalni interes - rekao je predsednik.

Rekao je da imamo velike subvencije za poljoprivredu "ali nikada nije dovoljno".

- Ono što je bitno, redovne su i ne kasne. Ranije su čekali tri godine. Budžet za poljoprivredu je veći nego svima u regionu i naše subevncije su veće u regionu koji nisu deo EU. Sa ovima iz EU nije lako se meriti zato što oni dobiju dodatne pare iz Brisela. Oni dodatno injekcijom odštampanim parama iz ECB time ubijaju konkurenciju evropskim poljoprivrednim proizvođačima. To su obično zahtevi moćnih poljoprivrednih zemalja poput Francuske i Španije, ali pre svega Španije. Ogromne pare dajemo za poljoprivredu. I sad ima ljudi koji su pošteni i kažu da stvarno mnogo toga dajemo - izjavio je.