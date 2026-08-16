PROIZVOĐAČI IZ FUTOGA STRAHUJU: Usporen rast kasnog kupusa i formiranje glavica - Rod možda ne bude spreman do jeseni!
VISOKE temperature, suv vazduh i nedostatak padavina usporavaju rast kasnog kupusa i formiranje glavica, a proizvođači iz Futoga strahuju da rod neće biti spreman do jeseni, kada je potražnja najveća zbog pripreme zimnice.
Dodatni problem je nizak nivo podzemnih voda i sve slabija izdašnost bunara. Proizvođači navode da su ranijih godina vodu crpeli sa jednog do dva metra dubine, a sada i sa sedam.
Kupusu najviše odgovara temperatura od 15 do 18 stepeni, dok iznad 30 do 35 stepeni rast znatno usporava. Stručnjaci upozoravaju da produžena suša može doneti manje i slabije formirane glavice, niži prinos i lošiji kvalitet.
U Srbiji je prošle godine proizvedeno 174.570 tona kupusa i kelja.
(AgroFin)
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