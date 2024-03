TANASKOVIĆ OTVORILA SAJAM POLJOPRIVREDE U ŠAPCU: "Najdomaćin" ima svoj štand (FOTO)

VEĆ 14. put zaredom organizuje se Sajam poljoprivrede u Šapcu. Ovogodišnji trajaće dva dana, 15. i 16. marta od 9 do 19 časova. Sajam u Šapcu je i međunarodnog karaktera jer ima mnogo izlagača i iz inostranstva. "Najdomaćin" je jedan od izlagača.

Foto: Novosti

Sajam je otvorila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković:

- Želim da se zahvalim na pozivu kompletnoj upravi grada Šapca, pre svega gradonačelniku i svima vama koji ste mi omogućili da danas budem ovde na sajmu, da otvorim ovu manifestaciju 14. put i da se upišem kao neko ko je učestvovao na manifestaciji, koja inače u kalendarskoj poljoprivrednoj godini zauzima izuzetno visoko mesto i svaka čast organizatorima i gradu Šapcu na postignutom rezultatu - navela je ona.

Prema njenim rečima, sajam kao manifestacija je vrlo cenjena, vrlo posećena, a ove godine ima i veliki broj izlagač.

Foto: Novosti

- Koliko je državi poljoprivredna proizvodnja bitna, odnosno primarni poljoprivredni proizvođač, jasno pokazuju brojke. Budžet koji je uvećan tri puta, svaka subvencija je uvećana minimum 40 odsto. Prioritet u samoj poljoprivredi jeste uvećanje stočnog fonda i obnova stočarstva, a kako se to radi, pokazuje i grad Šabac - svake godine imate mnogo veći broj mladih poljoprivrednika koji prepoznaju šta su prioriteti države, prepoznaju sigurnost i to gde smo mi danas kada pričamo o hrani, odnosno gde je država u odnosu na poljoprivrednog proizvođača.

Drago mi je zbog toga jer ove 2024. godine taj broj vam već prešao 400 gazdinstava i svaka čast na tome. Imate 400 gazdinstava gde su nosioci ispod 30 godina starosti", podelila je ona podatke.

Kako je istakla, u Šapcu najviše ima stočara, ali se razvija uspešno i organska proizvodnja.

Tanasković se osvrnula i na konkurs Najdomaćin 2024:

Foto: Novosti

- Projekat Najdomaćina je namenjen svim domaćinima i svim poljoprivrednim proizvođačima, evo danas u Šapcu i u regionu, mi smo bili gosti i prošle godine ovde, jako puno poljoprivrednika zaslužuje da ponese titulu Najdomaćina, prijavite se, nagradni fond nije zanemarljiv, ali pored tog ideja je da pričamo vaše poljoprivredne priče, možda one koje niko nikada do sad nije ispričao, na koji način ste došli do toga što danas radite, imate, kako je lako ili teško biti poljoprivrednik, šta je to danas bolje, što u prethodnom periodu nije bilo dobro, a šta je to što možemo da unapredimo sutra da vam bude još lakše i da budete još zadovoljniji baveći se poljoprivredom - navela je ona.

Ministarka je poželela svim poljoprivrednicima novu i uspešnu poljoprivrednu proizvodnju, bez puno muka, bez problema za siguran plasman.

50 odsto stanovništva živi na selu

- Širimo poljoprivrednu proizvodnju, imamo preko 80.000 ha obradnih poljoprivrednih površina i oko 10.500 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava - rekao je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.

Prema njegovim rečima, grad će, u saradnji sa državom, nastaviti u narednom periodu još intenzivnije da ulože u poljoprivredu.

Foto: Novosti

"Najdomaćin" jedan od izlagača

"Najdomaćin" je jedan od izlagača na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Šapcu. Zvanične prijave za ovogodišnji izbor "Najdomaćina" zvanično su otvorene od 1. marta.

Podsetimo, od početka marta "Najdomaćin" je imao svoj karavan i na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Bogaticu, a prethodne nedelje karavan "Najdomaćina" posetio je Obrenovac.

Tokom prethodne godine na konkursu za "Najdomaćina" birao se najbolji poljoprivrednik iz pet kategorija: stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i organska proizvodnja. Na izbor je prijavilo više od 400 gazdinstava. Učesnici su dobili čak 11 nagrada, a pored glavne nagrade u iznosu od 2.000.000 dinara, podeljeno je i 10 nagrada za pobednike po kategorijama, svaka u iznosu od 500.000 dinara.

Izbor su podržali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Privredna komora Srbije ali i brojne kompanije iz privatnog sektora.

- 50% stanovnika živi na selu, hvale se poljoprivredom i mi smo izuzetno zainteresovani da stvorimo maksimalne uslove za te ljude da ostanu i da prave ono što je vredno za svoju državu - istakao je on.

(Blic)

