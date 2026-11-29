REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje za područje Srbije na jak jutarnji mraz u predstojećem periodu, s jutarnjom temperaturom i do -15 stepeni.

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Zbog kvarova na elektromreži, delovi Lučana, Bajine Bašte, Požege, Užica, Priboja i Kosjerića namaju struju. Ekipe su na terenu, a očekuje se da u toku dana kvarovi budu sanirani.

Kako je navedeno u saopštenju RHMZ-a, od ponedeljka, 30. novembra, do petka, 4. decembra, jutra će biti veoma hladna sa umerenim i jakim mrazem.

Na severu Srbije jutarnja temperatura od -9 do -4, a u ostalim krajevima hladnije, i do -15 stepeni.

Bez struje delovi zapadne Srbije, ekipe na terenu

Bez struje u lučanskoj opštini je do 2.000 domaćinstava. Električnu energiju nemaju podovčarska sela: Markovica, Dučalovići i Rtari. Takođe, struje nema u delu Kaone i Milatovića i delu Kravarice ka Virovu.

Pojedini trafoi su bez napona od Viče ka gornjem Dragačevu - u pitanju je niskonaponska mreža. Na terenu su ekipe Elektrodistribucije iz Guče a pomažu im i kolege iz Ivanjice i Sjenice. Radi se na otklanjanju kvarova.

Novi težak i vlažan sneg tokom noći izazvao je kvarove. Sneg je lomio grane i drveće i kidao žice na dalekovodima.

Zbog teškog snega i pokidanih kablova, bez struje su delovi Bajine Bašte, Požege, Užica, Priboja i Kosjerića.

Ekipe EPS-a su na terenu.

U Šumadijskom okrugu dvadestak sela bez struje

U Šumadijskom okrugu svi putni pravci su prohodni, a zbog snežnih padavina došlo je do nestanka struje u dvadesetak sela na tom području, poručili su iz kragujevačke Uprave za vanredne situacije.

Naglašavaju da su ekipe Elektrodistribucije na terenu, a normalizacija snabdevanja električnom energijom očekuje se tokom dana.

Zbog niskih temperatura iz "Energetike" najavljuju da od večeras prelaze na režim neprekidnog rada sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu.

"Sve raspoložive ekipe zimskih službi angažovane su na čišćenju i održavanju prohodnosti putnih pravaca u Šumadijskom okrugu. Vatrogasci-spasioci neprekidno su angažovani na terenu, pružajući pomoć građanima i otklanjajući posledice snežnih padavina. Njihovo angažovanje traje neprekidno od prethodnog dana, tokom noći, pa sve do danas, na teritoriji grada Kragujevca i opština Aranđelovac i Topola", rekao je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović.

Do ispadanja i prekida na dalekovodima došlo je na području Stragara, Vlakče, Knića, Guncata, Bešnjaje, Žeželja, Raškovića, kao i u delovima sela Trešnjevak, Dragobraća, Đuriselo i Čumić.

Na teritoriji opštine Aranđelovac prekidi u snabdevanju električnom energijom zabeleženi su u selima Bosuta i Jelovik. U opštini Topola bez električne energije ostala su pojedina domaćinstva u mestima Vinča, Šatornja, Jarmenovci, Guriševci i Vojkovci.

"Sve raspoložive ekipe elektrodistributivnog sistema nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, saniranju posledica snežnih padavina i ponovnom uspostavljanju urednog elektrosnabdevanja. Normalizacija snabdevanja električnom energijom očekuje se u toku dana", kaže Kočović, dodajući da u opštinama Rača, Batočina i Lapovo nisu zabeleženi problemi u snabdevanju električnom energijom, prenosi RTS.

(sputnikportal.rs)

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