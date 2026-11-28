SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava praznik trojice svetitelja koji su stradali zbog vere u Hrista. Njihovo žitije posebno je poznato po čudesnom izbavljenju nevine žene, zbog čega se u pravoslavnoj tradiciji poštuju i kao zaštitnici braka, porodice i bračne vernosti.

Foto: Unsplash/ Rod Long

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 28. novembra, proslavljaju Svete mučenike Guriju, Samona i Avíva, čiji se spomen po starom, julijanskom kalendaru obeležava 15. novembra.

Ovaj dan ima poseban značaj jer istovremeno označava i početak Božićnog posta, četrdesetodnevnog perioda duhovne i telesne pripreme za praznik Rođenja Hristovog – Božić.

Ko su bili Sveti Gurije, Samon i Aviv?

Sveti Gurije i Samon bili su ugledni hrišćani iz drevne Edese, grada u Mesopotamiji, na području današnje Turske. Živeli su u vreme velikih progona hrišćana u Rimskom carstvu, kada su vernici bili primoravani da se odreknu Hrista i prinose žrtve paganskim bogovima.

Gurije i Samon bili su poznati po pobožnosti, molitvi i postu. Kada su uhapšeni i izvedeni pred sud, odbili su da se odreknu hrišćanske vere. Zbog svoje odluke bili su mučeni i zatvoreni u tamnicu, gde su, prema crkvenom predanju, proveli više meseci u teškim uslovima.

Ni pretnje, ni mučenja nisu ih pokolebali. Na kraju su osuđeni na smrt i pogubljeni mačem.

Nekoliko godina kasnije, stradao je i đakon Aviv, koji je u Edesi propovedao hrišćanstvo. Kada su vojnici došli da ga uhapse, sam se predao, ne želeći da drugi stradaju zbog njega. Osuđen je na spaljivanje, ali je, prema žitiju, njegovo telo ostalo nepovređeno od ognja.

Njegova majka sahranila ga je pored svetih Gurija i Samona, a njihove mošti kasnije su položene u zajednički kivot.

Iz groba spasili nevinu ženu

Najpoznatije predanje o Svetim Guriju, Samonu i Avivu govori o mladoj ženi Jefimiji, koja je postala žrtva prevare i nepravde.

Prema žitiju, jedan gotski vojnik oženio se Jefimijom, obećavši njenoj majci da će je čuvati i biti joj veran. Zakletvu je položio pred moštima svetih mučenika.

Međutim, kada je Jefimiju odveo u svoju zemlju, ispostavilo se da već ima ženu i porodicu. Jefimija je bila izložena poniženju i teškom životu, a nakon smrti vojnikove supruge nepravedno je optužena za njenu smrt.

Rođaci pokojnice zatvorili su je živu u grobnicu.

U najvećoj nevolji, Jefimija se molila Svetim Guriju, Samonu i Avivu, pozivajući ih da joj pomognu jer su bili svedoci zakletve njenog muža.

Prema crkvenom predanju, svetitelji su joj se javili u grobnici i čudesno je preneli iz groba u svoju crkvu u Edesi. Kada je sveštenik otvorio hram, zatekao je Jefimiju pored kivota mučenika.

Tako je, kako svedoči žitije, nevina žena spasena sigurne smrti, a prevara njenog muža kasnije je otkrivena.

Zbog ovog predanja, Sveti Gurije, Samon i Aviv u pravoslavnoj tradiciji poštuju se kao zaštitnici bračne vernosti, supružnika, porodičnog mira i onih koji trpe nepravdu u braku.

Počinje božićni post: Četrdeset dana pripreme za Božić

Današnjim praznikom počinje Božićni post, koji traje 40 dana, do Badnjeg dana, 6. januara.

Post nije samo uzdržavanje od mrsne hrane, već i vreme duhovnog preispitivanja, molitve, praštanja i dobrih dela. Vernici se pripremaju za praznik Rođenja Hristovog nastojeći da očiste misli, reči i postupke.

Cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela. Zajednicu s Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće, koje predstavlja krajnji cilj.

Pravi post ima dve strane - telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdražavanju od rđavih misli, želja i dela i u posvećivanju molitvama i dobročinstvima.

Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se pre dana "Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božjeg koji se javio svetu, i da bi mu, pored običnih darova i žrtvi, prineli naše čisto srce i želju da sledimo Njegovo učenje". Stvarni post privodi čoveka smirenju, a u smirenju čovek stiče saznanje da za čoveka spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti.

Tokom Božićnog posta ne jedu se meso, mlečni proizvodi i jaja, dok se riba, ulje i vino razrešavaju određenim danima, u skladu sa crkvenim pravilom. Danas, u subotu, kalendar predviđa post na ribi.

Veoma je važno da pravoslavni hrišćani koji žive u zemljama u kojima se novogodišnji praznici slave po novom kalendaru i padaju u vreme Božićnog posta ne prekidaju post, već da Novu godinu proslavljaju kada ona dođe po pravoslavnom kalendaru, poštujući tradiciju svojih predaka i crkvena pravila.

Šestonedeljni Božićni post obeležavaju vernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije i Svete Gore, pripremajući se za praznik rođenja Isusa Hrista.

Srpska pravoslavna crkva četiri puta godišnje ima višednevne postove - Božićni, Vaskršnji ili Časni uoči Vaskrsenja Hristovog, Petrovski pred praznik posvećen Svetom apostolima Petru i Pavlu (12. jula) i Gospojinski, uoči Uspenija Presvete Bogorodice (28. avgusta).

Običaji i verska praksa

Na praznik Svetih Gurija, Samona i Aviva vernici se mole za mir u porodici, vernost supružnika, slogu i zaštitu od nepravde.

U narodnoj i crkvenoj pobožnosti ova trojica svetitelja posebno se prizivaju u bračnim nevoljama, kada postoji strah od neverstva, razdvajanja ili narušenog porodičnog mira.

Početak Božićnog posta obeležava se odlaskom na bogosluženje, molitvom i posnom trpezom. Vernicima se preporučuje da post započnu pomirenjem, praštanjem i odlukom da u narednom periodu budu uzdržaniji u rečima i postupcima.

Tropar Svetim mučenicima Guriju, Samonu i Avivu

Glas 5.

- Čudesa svetih Tvojih mučenika, kao stenu neoborivu si nam darovao, Hriste Bože: Njihovim molitvama savete zlorečitih razori, Crkvu svetu ukrepi, kao Jedini Blag i Čovekoljubac.

Tropar podseća na duhovnu snagu mučenika i na veru da molitva svetih pruža utehu, zaštitu i snagu onima koji se nalaze u iskušenjima.

Praznik Svetih Gurija, Samona i Aviva tako nas podseća na važnost vernosti, datih obećanja, pravde i istrajnosti u veri, a početak Božićnog posta poziva vernike da se pripreme za najradosniji hrišćanski praznik – rođenje Spasitelja.

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