RHMZ IZDAO TRI UPOZORENJA: Prve pahulje stižu večeras, vejavica do kraja nedelje
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros 3 upozorenja zbog obilnih padavina, snega i vejavice koje se očekuju u periodu od 27. novembra, odnosno od danas, pa sve do nedelje 29. novembra.
Radarski snimak, odnosno projekcija kretanja snežnog oblaka za ta tri dana, pokazuje da će prve pahulje pasti već večeras oko 21 čas, a onda će da veje i veje sveo do nedelje.
"Do nedelje ujutro se na ovom području očekuje od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više. U Beogradu od 10 do 20 mm kiše, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm", navodi RHMZ u svojoj vremenskoj prognozi.
Najnoviji radarski snimci pokazuju da nam snežne padavine dolaze sa zapada i njihovo širenje iz sata u sat nad Srbijom sve do nedelje. Plavom bojom obeležena je kiša, dok je roze naznačen sneg, a što je boja tamnija, intenzitet padavina je jači.
Sneg prvo na zapadu i jugozapadu zemlje
Tokom noći između petka i subote dolazi do naglog prodora snežnog talasa sa zapada koji će prvo oko 21 čas doći na zapad i jugozapad zemlje, pa se potom postepeno širiti ka centralnom delu zemlje.
Oko 2 sata iza ponoći prema radarskim snimcima, sneg će uveliko padati u ovom delu zemlje: zahvaćeni su Loznica, Užice, Zlatibor, Novi Pazar. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu će i dalje padati kiša na temperaturama od 4 do 5 stepeni.
U subotu najviše padavina
Jutro u subotu donosi zimski ambijent za veći deo zemlje. Sneg se prema radarskim snimcima spušta ka centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. U pojedinim delovima Vojvodine očekuju se takođe snežne padavine (Fruška Gora).
Subotnje popodne u našoj zemlji doživeće vrhunac padavina, što se na radarskim snimcima vidi kao dominantna roze površina koja prekriva gotovo celu mapu Srbije.
U 16 sati će intenzivan sneg padati u zapadnoj, centralnoj, istočnoj i južno Srbiji sa izuzetkom većeg dela Vojvodine, koja će pretežno biti bez snežnih padavina. Najavljen je i pad temperatura.
Snežna mećava neće posustati ni tokom večeri, pa tako u ovom vremenskom intervalu roze boja dominira od Loznice, preko Užica i Kragujevca, pa sve do Niša i krajnjeg juga. Beograd i Novi Sad i dalje su većinski obojeni plavom bojom, što znači da se u ovim gradovima u to vreme može očekivati kiša.
Sneg stiže i u Beograd, pa sledi razvedravanje
Nedelja nam donosi pad temperatura na nulu i u gradovima u kojima je do tada padala kiša, ali i postepeno smirivanje padavina.
Temperatura u Beogradu pada na 0 stepeni, a radarski snimci pokazuju da se roze zona dominira na području cele zemlje što znači da kiše u ovom vremenskom intervalu neće biti.
Glavnina snega i dalje pada južnije od Save i Dunava, gde su temperature u minusu (-1 u Užicu i Nišu)
U nedelju popodne prema ovim snimcima, u delovima zapadne i centralne Srbije padavine naglo slabe i povlače se ka jugoistoku. Oko 13 časova zona obeležena roze bojom ostaje pretežno na jugu i jugoistoku zemlje.
Razvedravanje i ulazak u minus
Kraj vikenda donosi vedru i veoma hladnu noć. Radarski snimak u nedelju u 23 sata pokazuje da snežni oblaci napuštaju Srbiju (tek je poneka pahulja moguća na krajnjem jugoistoku), dok se iznad Vojvodine, Beograda, zapadne i centralne Srbije potpuno razvedrava.
Razvedravanje donosi i nagli pad temperature, pa se u 23 časa najavljuje spuštanje temperature ispod nule u većini velikih gradova u Srbiji.
(Blic)
Preporučujemo
SRBIJA SE OPROSTILA OD MITROPOLITA IRINEJA: Sahranjen u kripti Saborne crkve u Novom Sadu (VIDEO)
27. 11. 2026. u 08:45 >> 15:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)