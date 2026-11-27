REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros 3 upozorenja zbog obilnih padavina, snega i vejavice koje se očekuju u periodu od 27. novembra, odnosno od danas, pa sve do nedelje 29. novembra.

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Radarski snimak, odnosno projekcija kretanja snežnog oblaka za ta tri dana, pokazuje da će prve pahulje pasti već večeras oko 21 čas, a onda će da veje i veje sveo do nedelje.

"Do nedelje ujutro se na ovom području očekuje od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više. U Beogradu od 10 do 20 mm kiše, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm", navodi RHMZ u svojoj vremenskoj prognozi.

Najnoviji radarski snimci pokazuju da nam snežne padavine dolaze sa zapada i njihovo širenje iz sata u sat nad Srbijom sve do nedelje. Plavom bojom obeležena je kiša, dok je roze naznačen sneg, a što je boja tamnija, intenzitet padavina je jači.

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Sneg prvo na zapadu i jugozapadu zemlje

Tokom noći između petka i subote dolazi do naglog prodora snežnog talasa sa zapada koji će prvo oko 21 čas doći na zapad i jugozapad zemlje, pa se potom postepeno širiti ka centralnom delu zemlje.

Oko 2 sata iza ponoći prema radarskim snimcima, sneg će uveliko padati u ovom delu zemlje: zahvaćeni su Loznica, Užice, Zlatibor, Novi Pazar. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu će i dalje padati kiša na temperaturama od 4 do 5 stepeni.

U subotu najviše padavina

Jutro u subotu donosi zimski ambijent za veći deo zemlje. Sneg se prema radarskim snimcima spušta ka centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. U pojedinim delovima Vojvodine očekuju se takođe snežne padavine (Fruška Gora).

Subotnje popodne u našoj zemlji doživeće vrhunac padavina, što se na radarskim snimcima vidi kao dominantna roze površina koja prekriva gotovo celu mapu Srbije.

U 16 sati će intenzivan sneg padati u zapadnoj, centralnoj, istočnoj i južno Srbiji sa izuzetkom većeg dela Vojvodine, koja će pretežno biti bez snežnih padavina. Najavljen je i pad temperatura.

Snežna mećava neće posustati ni tokom večeri, pa tako u ovom vremenskom intervalu roze boja dominira od Loznice, preko Užica i Kragujevca, pa sve do Niša i krajnjeg juga. Beograd i Novi Sad i dalje su većinski obojeni plavom bojom, što znači da se u ovim gradovima u to vreme može očekivati kiša.

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Sneg stiže i u Beograd, pa sledi razvedravanje

Nedelja nam donosi pad temperatura na nulu i u gradovima u kojima je do tada padala kiša, ali i postepeno smirivanje padavina.

Temperatura u Beogradu pada na 0 stepeni, a radarski snimci pokazuju da se roze zona dominira na području cele zemlje što znači da kiše u ovom vremenskom intervalu neće biti.

Glavnina snega i dalje pada južnije od Save i Dunava, gde su temperature u minusu (-1 u Užicu i Nišu)

U nedelju popodne prema ovim snimcima, u delovima zapadne i centralne Srbije padavine naglo slabe i povlače se ka jugoistoku. Oko 13 časova zona obeležena roze bojom ostaje pretežno na jugu i jugoistoku zemlje.

Foto: Printscreen

Razvedravanje i ulazak u minus

Kraj vikenda donosi vedru i veoma hladnu noć. Radarski snimak u nedelju u 23 sata pokazuje da snežni oblaci napuštaju Srbiju (tek je poneka pahulja moguća na krajnjem jugoistoku), dok se iznad Vojvodine, Beograda, zapadne i centralne Srbije potpuno razvedrava.

Razvedravanje donosi i nagli pad temperature, pa se u 23 časa najavljuje spuštanje temperature ispod nule u većini velikih gradova u Srbiji.

Foto: Printscreen

(Blic)