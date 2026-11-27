BOŽIĆNI post počinje u subotu, 28. novembra 2026, i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, 6. januarom 2027. Prvog vikenda dozvoljena je riba, ali pred Božić pravila postaju stroža.

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Ako već pravite spisak za kupovinu, važno je da znate da posno nije uvek isto što i na vodi. Tokom celog Božićnog posta ne jedu se meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi, ali se pravila o ulju i ribi menjaju u zavisnosti od dana i praznika.

Šta znači post na vodi, a šta na ulju?

Na vodi se jede posna hrana pripremljena bez dodatog ulja. To ne znači da treba da živite na hlebu i vodi: pasulj bez zaprške, krompir pečen u ljusci ili ovsena kaša kuvana u vodi samo su neke od mogućnosti. Kada se posti na ulju, od istih namirnica možete da napravite prebranac, krompirušu ili salatu sa prelivom od ulja i limuna.

Sredom i petkom se uglavnom posti na vodi, a po strožem pravilu i ponedeljkom. Utorkom i četvrtkom dozvoljeno je ulje. Praznici mogu da promene taj raspored, pa je najbolje da pogledate crkveni kalendar za konkretan dan.

Kada je dozvoljena riba?

Riba se tokom većeg dela posta uglavnom jede subotom i nedeljom. Dozvoljena je i na pojedine praznike, među kojima je Vavedenje Presvete Bogorodice, 4. decembra, iako ove godine pada u petak. Za Nikoljdan, 19. decembra, slavska trpeza ostaje posna jer praznik pada usred Božićnog posta.

Za Badnji dan važi strože pravilo

Pred kraj posta riba se više ne jede, a na Badnji dan, 6. januara, crkveno pravilo predviđa post na vodi. Božić se slavi sutradan, 7. januara, kada se na trpezu vraća mrsna hrana. Ako postite prvi put ili zbog zdravstvenog stanja niste sigurni kako da post prilagodite sebi, o tome možete da razgovarate sa sveštenikom.

Post se ne završava na jelovniku

U crkvenom učenju uzdržavanje od mrsne hrane samo je jedan deo pripreme za Božić. Drugi se vidi u tome kako razgovaramo, umemo li da oprostimo i da li nađemo vremena da pomognemo nekome. Zato, uz pitanje šta ćete sutra staviti na sto, vredi postaviti i drugo: kome biste ovih dana mogli da olakšate makar jednu brigu?

(Ona)