PATRIJARH KIRIL SE OPROSTIO OD MITROPOLITA IRINEJA: Otišao je veliki čuvar jedinstva pravoslavlja
MITROPOLIT bački Irinej dao je veliki doprinos jedinstvu pravoslavlja i čuvanju crkvenog dostojanstva, poručio je patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril u pismu povodom upokojenja mitropolita Irineja koje je na sahrani porčitao predsednik Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske, mitropolit volokolamski Antonije.
- Primite i moja duboka i iskrena osećanja saučešća u vezi sa upokojenjem Vašeg duhovnog oca i nastavnika, jednog od najstarijih hijerarha Crkve svetoga Save, arhiepiskopa Novosadskog i Mitropolita Bačkog Irineja. Na put sve zemlje je otišao arhipastir koji je svojim teološkim radovima i lično učestvovao u učvršćivanju jedinstva pravoslavljeva u svetu i na taj način je zadobijao autoritet u zemljama daleko od svoje otadžbine - poručio je u pismu ruski patrijarh.
Kako je naveo, život mitropolita Irineja je bio ispunjen stalnom brigom o dobru svete crkve i stremljenjem da do kraja ispuni svoj svetiteljski dug u zaštitu njenog kanonskog ustrojstva, njenog dostojanstva i misije koju je ona u savremenom svetu sprovodila, kao svedočanstvo o neproleznoj istini Evanđelja Hristovog, da bi reč Gospodnja se širila i proslavljala.
- Imao sam mogućnost tokom dugog niza godina, da lično poznajem upokojenog i vest o njegovom predstavljenju je izazvao veliki bol u mom srcu. Svetli obraz vladike kao druga i istomišljenika zauvek će se čuvati u mojem molitvenom sećanju. Onaj koji vlada živim i mrtvima neka upokoji dušu vernog sluge u naseljima pravednih, tamo gde nema boletsri ni tuge, neka je večno i blago sećanje. Sa bratskom u Hristu ljubavlju, Kiril - napisao je.
(Sputnjik)
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