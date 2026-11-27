KOVČEG sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.

Foto: Lj.Preradović

Litija sa kovčegom mitropolita Irineja kreće od Almaške crkve ka Sabornom hramu

Na početku litije, koja kreće iz Almaške crkve, su bogoslovi, a iza njih je mitropolitova porodica.

Foto: Lj.Preradović

Patrijarh Porfirije: Svi su se okupljali oko mitropolita Irineja da bi čuli reč Hristovu

Patrijarh srpski Porfirije rekao je danas u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde je služio opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, da su se svi okupljali oko Irineja da bi čuli reč Hristovu kojom je širio mir.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Danas smo se okupili oko tebe kao što smo se uvek okupljali u Gospodu oko tebe, da čujemo tvoju reč, da vidimo tvoje lice. Okupljali smo se kao studenti, okupljali smo se kao sveštenici, a okupljali su se i bogati i siromašni, okupljali su se i učeni i neuki. Okupljali su se mnogi sa raznih strana da čuju tvoju reč i da vide tvoje lice - rekao je patrijarh.

On je istakao da su se ljudi okupljali oko mitropolita Irineja jer je njegova reč uvek bila reč jevanđelja i reč Hristova.

- I kada to tako nije izgledalo, uvek je u korenu, u temelju, u okvirima onoga što si govorio bila reč Jevanđelja, bila reč Hristova, bila reč spasenja, čak i onda kada si se šalio. Okupljali su se oko tebe mnogi da bi čuli tvoju reč, jer tvoja reč bila je reč nadahnuta Duhom Svetim, reč Hristova. Oko tebe su se okupljali i patrijarsi i poglavari crkava i predstavnici mnogih pomesnih crkava, da bi čuli reč tvoju i da reč tvoja bude smernica, putokaz - kazao je Porfirije.

Naveo je da mu je jedan episkop iz Antiohijske crkve ispričao koliki je uticaj imao Irinej na pravoslavnim konferencijama.

- Kada smo imali skupove međupravoslavne na najvišem mogućem nivou i kada je svaka pravoslavna crkva imala svoje predstavnike u dvojici ili trojici episkopa, a kada si i ti bio među tom dvojicom i trojicom, i kada su se odvijale, u bratskoj ljubavi i u duhu Hristovom, konferencije međupravoslavne, bivalo je, pored radosti i blagoslova, pored mira u početku, da se pojave neki problemi, neke nesuglasice i dođe do takvih nesporazuma i konflikata da je izgledalo da je sve propalo, da je izgledalo da nema izlaza. A onda, veli taj naš dragi brat, svi su s nestrpljenjem iščekivali da čuju šta će reći episkop Bački - rekao je Porfirije.

Dodao je da je Irinej, po svedočenju tog episkopa, najčešće govorio pri kraju ili na kraju, da se posle njegove reči sve menjalo i lagano je dolazio mir.

- Počeli su da čuju jedni druge, braća u episkopstvu i saslužitelji i otvarao se put ka rešenjima. Isto takvo svedočanstvo ovih dana imao sam priliku da čujem od jednog mitropolita iz Rusije, koji mi je govorio kako su tekli ponekad pregovori u dijalozima oko važnih tema, i za jedne i za druge, sa braćom rimokatolicima, i tu je često bivalo da nema izlaza, tako se činilo. Bivalo je da ne samo da postoje među nama razlike, nego da se moglo pokazati i da smo međusobno suprotstavljeni. A onda, jednom prilikom, svedoči taj episkop i meni je to lično rekao, pitao je svog poglavara: Šta ćemo sada, vaša svetosti?'

A njegov poglavar kaže: Ne brini se, progovoriće Irinej Bački - naveo je Porfirije. Istakao je da su se nakon reči mitropolita Irineja otvarali putevi rešenja i dijaloga, kao i razgovora u Duhu Svetome.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Počelo opelo mitropolitu bačkom Irineju u Novom Sadu, služi patrijarh Porfirije

U Novom Sadu počelo je opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, koje služi patrijarh srpski Porfirije.

Foto: Printskrin Youtube/Tanjug

Po završetku opela, litija sa kovčegom mitropolita Irineja krenuće od Almaškog hrama okolnim ulicama ka Sabornom hramu u Novom Sadu, gde će biti sahranjen u kripti.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Opelu pored brojnih vrenika i sveštenstva prisustvuju i zvaničnici među kojima su ministri u tehničkom mandatu Nenad Vujić i Nenad Popović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin, kao i političari među kojima su predsednik SNSD Milorad Dodik, iz SNS-a Miloš Vučević, Adrijana Mesarović i Nikola Selaković i drugi.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

FOTO: Novosti

U Novom Sadu održana zaupokojena liturgija za mitropolita Irineja, opelo počinje u podne

foto: Novosti

Zaupokojena liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja održana je danas u Almaškom hramu u Novom Sadu, a patrijarh srpski Porfirije najavio je da će opelo biti služeno u 12.00 časova.

U toku je poslednje celivanje zemnih ostatataka mitropolita Irineja.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

U Almaškom hramu u Novom Sadu počela liturgija povodom smrti Irineja, služi patrijarh Porfirije

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

U Almaškom hramu u Novom Sadu počela je liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja, a služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Liturgija se služi u središnjem delu hrama, iznad odra mitropolita Irineja.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Patrijarh Porfirije stigao u Almašku crkvu u Novom Sadu, služiće liturgiju i opelo Irineju

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Patrijarh srpski Porfirije stigao je jutros u Almašku crkvu u Novom Sadu, gde će služiti svetu arhijerejsku liturgiju i opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja sestrinskih pravoslavnih crkava.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Molitvenom ispraćaju mitropolita Irineja prisustvovaće delegacije pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima su mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

U služenju liturgije i opela učestvovaće brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, među kojima su mitropoliti sremski Vasilije, budimski Lukijan, banatski Nikanor, skandinavski Dositej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignjatije, zvorničko-tuzlanski Fotije, mileševski Atanasije, kruševački David, timočki Ilarion, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim i budimljansko-nikšićki Metodije.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

U molitvenom ispraćaju učestvovaće i brojni episkopi, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve.

Početak opela predviđen je za 12 časova, nakon čega će uslediti litija od Almaške do Saborne crkve u Novom Sadu, u kojoj će mitropolit bački Irinej biti sahranjen. Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Ispraćaju mitropolita Irineja i svetoj liturgiji, između ostalih, prisustvuju Miloš Vučević, predsednik SNS-a i narodni poslanik, Nikola Selaković, narodni poslanik i Adrijana Mesarović, narodna poslanica.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Kovčeg sa telom mitropolita Irineja izložen u Almaškom hramu u Novom Sadu

Kovčeg je otvoren, a verni narod i sveštenstvo prilaze i celivaju mu sklopljene ruke. U 9.00 sati počeće sveta liturgija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Foto: Novosti

Ispred hrama postavljen je video-bim kako bi građani koji ne uspeju da uđu mogli da prate liturgiju.

Foto: Novosti

Opelo koje će predvoditi patrijarh Porfirije uz sasluženje vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava počeće u 12.00 sati.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Foto: SPC

Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti