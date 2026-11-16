SMENJENA UREDNICA RTS-A: Nikolina Rakić napušta javni servis, prelazi u Tanjug
VODITELjKA Nikolina Rakić napušta Radio-televiziju Srbije i karijeru nastavlja u novinskoj agenciji Tanjug, u kojoj je do jula suvlasnički udeo imala nekadašnja direktorka javnog servisa Manja Grčić.
Grčić je prethodno smenila Nikolinu Rakić, nakon čega je i sama podnela ostavku.
Rakić je krajem oktobra 2026. godine, u okviru širih kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a, razrešena sa mesta urednice i voditeljke Jutarnjeg i Beogradskog programa.
Ona je u nedelju, 15. novembra, gostovala u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink, gde je govorila o stanju na javnom servisu i navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara.
Tom prilikom komentarisala je i snimak na kom vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čita spisak od pedesetak zaposlenih.
Nikolina Rakić rođena je 1995. godine, a novinarstvo je diplomirala 2018. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Na RTS-u je počela da radi nešto pre diplomiranja, najpre kao reporterka, a potom i kao voditeljka vikend izdanja Jutarnjeg programa, da bi kasnije preuzela i emisije tokom radne nedelje.
(Kurir)
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