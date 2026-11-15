Društvo

ŽIVA U TERMOMETRU IDE IZNAD 18 STEPENI, ALI...: Todorović najavio novi preokret vremena u Srbiji

T.J.

15. 11. 2026. u 10:51

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U SRBIJI se od ponedeljka očekuje postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu, a sredinom sedmice živa u termometru mogla bi da pređe 18 stepeni. Ipak, prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića, toplije vreme neće se dugo zadržati, jer se već za naredni vikend očekuje novo zahlađenje i pad temperature.

ЖИВА У ТЕРМОМЕТРУ ИДЕ ИЗНАД 18 СТЕПЕНИ, АЛИ...: Тодоровић најавио нови преокрет времена у Србији

Foto: Valery Voennyy, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

U međuvremenu bi Srbiju mogao da zahvati i kišniji period, nakon dužeg vremena sa nedovoljno padavina.

U Srbiji će danas tokom dana biti malo do umereno oblačno i toplije, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak, dok se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju i olujni udari.

Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti oko osam stepeni.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno i vetrovito, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do tri stepena, a najviša dnevna biće oko 13 stepeni.

Sredinom sedmice i preko 18 stepeni

Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice očekuje se postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu.

Naročito nestabilno biće u sredu i četvrtak, dok će duvati slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar.

Sličnu prognozu izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović, koji najavljuje da će se temperature sredinom sedmice ponovo približiti letnjim vrednostima za ovo doba godine.

– Od ponedeljka ponovo počinje porast temperature, a sredinom sedmice, u sredu, četvrtak i petak, biće preko 18 stepeni. Međutim, to je znak da posle toga ponovo dolazi zahlađenje, koje se očekuje naredne subote i nedelje, a možda i u ponedeljak – rekao je Todorović za Tanjug.

On je ukazao i na to da će naredna sedmica biti kišna, što predstavlja nagoveštaj početka kišne sezone nakon dužeg perioda sa nedovoljno padavina.

– Pošto je bilo mnogo suše, oktobar je pokazao tek poneke slučajeve slabije kiše. Zapamtio sam da je 11. oktobra pala prva solidna kiša ove jeseni, ali se i u oktobru osetio manjak padavina na mesečnom nivou – objasnio je meteorolog.

Ipak, toplije vreme neće se dugo zadržati. Prema prognozi RHMZ-a i najavi Todorovića, od narednog vikenda očekuje se novo zahlađenje, uz pad temperature, dok bi se suvo vreme zadržalo i tokom tog perioda.

(Tanjug/RHMZ)

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