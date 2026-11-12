HOĆE POD OKRILJE ZDRAVSTVA: Predstavnici više državnih apotekarskih ustanova predali inicijativu resornom ministarstvu
ZAPOSLENI u Apoteci "Beograd" i predstavnici više apotekarskih ustanova u javnom vlasništvu iz Srbije predali su Ministarstvu zdravlja inicijativu da državne apoteke pređu iz nadležnosti lokalnih samouprava pod okrilje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
Prema rečima Une Perišić Radulović, iz Apoteka "Beograd" zaposleni se posebnim zahtevom od Grada Beograda tražiti isplatu tri zaostale zarade. Takođe, najavljeno je da bi u Ministarstvu zdravlja trebalo da bude potpisan ugovor o isporuci sirovina i pomoćnog materijala za izradu preparata u apotekarskim laboratorijama čija je realizacija započela u januaru 2026. godine.
Predsednica sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak iznela je i predlog za osnivanje nacionalne mreže apoteka, koju bi činile Apoteka "Beograd", druge apoteke u vlasništvu lokalnih samouprava i apoteke u sastavu zdravstvenih stanica. Šikuljak je najavila i pokretanje tužbi zbog, kako tvrdi, spornih marketinških usluga plaćenih 58 miliona dinara, kao i zbog uvođenja digitalnog čet-bota "Zdravko", koji je koštao devet miliona dinara, a pružao je informacije samo o galenskim proizvodima.
Zaposleni očekuju da inicijativa za formiranje nacionalne apotekarske mreže bude razmotrena nakon formiranja nove vlade.
Nekada je Apoteka "Beograd" imala 123 apoteke i oko 1.200 zaposlenih, dok danas posluje sa svega 39 apoteka i 265 radnika. U međuvremenu je tržište otvoreno za privatne i strane lance, a državna apoteka u Užicu nedavno je data u dvadesetogodišnju koncesiju bugarskoj farmaceutskoj kompaniji Sofarma.
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