HOĆE POD OKRILJE ZDRAVSTVA: Predstavnici više državnih apotekarskih ustanova predali inicijativu resornom ministarstvu

ZAPOSLENI u Apoteci "Beograd" i predstavnici više apotekarskih ustanova u javnom vlasništvu iz Srbije predali su Ministarstvu zdravlja inicijativu da državne apoteke pređu iz nadležnosti lokalnih samouprava pod okrilje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Foto: N. Skenderija

Prema rečima Une Perišić Radulović, iz Apoteka "Beograd" zaposleni se posebnim zahtevom od Grada Beograda tražiti isplatu tri zaostale zarade. Takođe, najavljeno je da bi u Ministarstvu zdravlja trebalo da bude potpisan ugovor o isporuci sirovina i pomoćnog materijala za izradu preparata u apotekarskim laboratorijama čija je realizacija započela u januaru 2026. godine.

Predsednica sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak iznela je i predlog za osnivanje nacionalne mreže apoteka, koju bi činile Apoteka "Beograd", druge apoteke u vlasništvu lokalnih samouprava i apoteke u sastavu zdravstvenih stanica. Šikuljak je najavila i pokretanje tužbi zbog, kako tvrdi, spornih marketinških usluga plaćenih 58 miliona dinara, kao i zbog uvođenja digitalnog čet-bota "Zdravko", koji je koštao devet miliona dinara, a pružao je informacije samo o galenskim proizvodima.

Zaposleni očekuju da inicijativa za formiranje nacionalne apotekarske mreže bude razmotrena nakon formiranja nove vlade.

Nekada je Apoteka "Beograd" imala 123 apoteke i oko 1.200 zaposlenih, dok danas posluje sa svega 39 apoteka i 265 radnika. U međuvremenu je tržište otvoreno za privatne i strane lance, a državna apoteka u Užicu nedavno je data u dvadesetogodišnju koncesiju bugarskoj farmaceutskoj kompaniji Sofarma.