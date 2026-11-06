SRBIJA POKAZALA VELIKO SRCE: Ruskinji blokiran račun u Alta banci, Srbi masovno skočili da pomognu
GEST čiste solidarnosti i neraskidivog prijateljstva ponovo je na delu – nakon što je državljanka Rusije koja živi u Srbiji objavila da je ostala bez pristupa svom novcu, usledio je talas podrške koji je oduševio javnost.
Nakon što je javno ispričala svoj problem, javio joj se veliki broj građana Srbije spremnih da joj pomognu dok se situacija ne reši.
Gest solidarnosti pokazao je koliko su ljudi spremni da pomognu kada je nekome najpotrebnije.
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