Društvo

SRBIJA POKAZALA VELIKO SRCE: Ruskinji blokiran račun u Alta banci, Srbi masovno skočili da pomognu

V.N.

06. 11. 2026. u 19:06

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GEST čiste solidarnosti i neraskidivog prijateljstva ponovo je na delu – nakon što je državljanka Rusije koja živi u Srbiji objavila da je ostala bez pristupa svom novcu, usledio je talas podrške koji je oduševio javnost.

СРБИЈА ПОКАЗАЛА ВЕЛИКО СРЦЕ: Рускињи блокиран рачун у Алта банци, Срби масовно скочили да помогну

Foto: Printskrin


Ruskinja koja živi u Srbiji podelila je video u kojem navodi da joj je račun u Alta banci trenutno blokiran.
Nakon što je javno ispričala svoj problem, javio joj se veliki broj građana Srbije spremnih da joj pomognu dok se situacija ne reši.
Gest solidarnosti pokazao je koliko su ljudi spremni da pomognu kada je nekome najpotrebnije.

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