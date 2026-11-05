KO RAZUME I UME: Anđela Vuković, učenica trećeg razreda Četvrte beogradske gimnazije
ANĐELA Vuković, učenica trećeg razreda Četvrte beogradske gimnazije, smatra da obrazovanje mora da pruži više prostora za kritičko mišljenje, povezivanje znanja i praktične veštine. Jer, kaže, cilj škole nije samo da učenik dobije dobru ocenu, već da naučeno zaista razume i ume da primeni.
Ipak, primećuje da mnogi učenici uče napamet kako bi dobili dobru ocenu, ne razmišljajući o tome šta su naučili i da li su shvatili. Kada se informacije ne povežu sa razumevanjem, one ostaju samo privremeno zapamćene, a već posle nekoliko dana mogu da nestanu iz sećanja.
- Neki nastavnici očekuju da prilikom odgovaranja koristimo određene reči i izraze iz udžbenika, čak i kada suštinu gradiva razumemo i umemo da je objasnimo na drugačiji način - navodi Anđela. - Ocenjivanje bi trebalo više da vrednuje razumevanje, povezivanje činjenica i sposobnost učenika da samostalno formuliše odgovor, a manje da zavisi od toga da li je odgovor izrečen baš onako kako se očekuje. Jer, učenik koji ume da objasni neku pojavu svojim rečima pokazuje da je napravio važan korak dalje od pukog pamćenja.
U Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, kako kaže, većina nastavnika zaista želi da učenicima prenese znanje i pomogne im da razumeju gradivo, ali i da pruži dodatnu pomoć van škole. Jedan od načina da se učenici više zainteresuju za gradivo jeste da jasnije vide njegovu vezu sa svakodnevnim životom.
- Znanje iz hemije primenjujem kada čitam deklaracije prehrambenih proizvoda, proučavam njihov sastav ili pokušavam da razumem kako određene supstance utiču na okolinu - objašnjava ona. - Tako vidim da ono što učimo u školi nije samo teorija, već može da nam pomogne da donosimo bolje odluke u svakodnevnom životu. Volela bih da učimo više u pravilnoj ishrani, kuvanju, finansijskoj pismenosti, mentalnom zdravlju i kritičkom razmišljanju. Bile bi korisne i neke praktične stvari, poput toga kako se uzimaju dokumenta u opštini ili popunjavaju obrasci.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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