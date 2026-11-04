NOVI SAD DOBIJA NOVU POSLOVNU ZONU: Na tri minuta od autoputa završava se najodrživiji kompleks

DELTA IRON, poslovni kompleks Delta Real Estate, do kraja godine dobija konačne obrise. Nalaziće se samo tri kilometra od centra Novog Sada, tri minuta do auto-puta E-75, a imaće i parking koji u Novom Sadu postaje retkost.

Foto: Delta Iron

Novi Sad ima ono što jednoj kompaniji treba: univerzitet, stručne ljude, razvijenu privredu i autoput do Beograda. Ono što je, po oceni investitora, tržištu nedostajalo jeste savremeni poslovni kompleks koji može da odgovori zahtevima većih domaćih i međunarodnih kompanija. Na ulazu u grad, uz autoput E-75, to se sada menja.

Poslovni kompleks Delta Iron privodi se kraju i do kraja projekta Novi Sad dobija gotovo 46.000 kvadratnih metara novog poslovnog prostora.

Investitor je Delta Real Estate, kompanija sa više od tri decenije iskustva u razvoju nekretnina, a vrednost investicije je 85 miliona evra.

Od ukupne površine kompleksa, oko 40.000 kvadrata je namenjeno izdavanju. Kompleks čine četiri međusobno povezane lamele, svaka sa po četiri sprata poslovnog prostora, organizovane oko zajedničkog zelenog atrijuma.

Lokacija koja štedi vreme

Ko je ikada u jutarnjem špicu tražio parking u centru Novog Sada, zna koliko taj problem ume da pojede radni dan. Delta Iron je zato postavljen na mesto koje rešava dve stvari odjednom.

Foto: Delta Iron

Od centra grada udaljen je tri kilometra, odnosno oko pet minuta vožnje, a uključenje na autoput E-75 je na približno tri minuta. Za kompanije koje svakodnevno sarađuju sa Beogradom to znači da put do partnera i klijenata počinje praktično sa parkinga.

A parkinga ima. Kompleks raspolaže sa 588 parking mesta i 24 punjača za električne automobile.

- Jedna od važnih prednosti je i parking, koji predstavlja sve veći izazov u Novom Sadu. Kompleks će raspolagati sa 588 parking mesta i 24 punjača za električne automobile, čime će dolazak na posao, ali i organizacija sastanaka sa klijentima i poslovnim partnerima, biti znatno jednostavniji - kaže Miloš Grdinić, direktor razvoja i upravljanja imovinom u Delta Real Estate.

Zašto baš Novi Sad?

Moglo bi se prigovoriti da je Beograd i dalje jedino pravo poslovno tržište u Srbiji. Tamo je najveća koncentracija domaćih i stranih kompanija i najšira ponuda kancelarija. Ali upravo zato kompanije koje rastu sve češće gledaju gde još mogu da nađu ljude, prostor i dobru povezanost. Novi Sad ispunjava sva tri uslova.

- Novi Sad je univerzitetski centar, ima razvijenu poslovnu zajednicu i kompanije iz različitih industrija, što stvara dobre preduslove za dalji rast potražnje za kvalitetnim poslovnim prostorom. Upravo na toj proceni zasnovali smo odluku o investiciji u Delta Iron - objašnjava Grdinić.

Foto: Delta Iron

Po njegovim rečima, kvalitetna poslovna infrastruktura ne odgovara samo na postojeću potražnju. Ona može da bude i jedan od razloga da nove kompanije i investicije dođu u grad. U tome investitor vidi dugoročni potencijal Novog Sada, ali i drugih regionalnih poslovnih centara u Srbiji.

Više od poslovnog kompleksa

Ono što Delta Iron razlikuje od klasične poslovne zgrade nije samo lokacija. U prizemlju su planirani restoran, kafeterija, teretana, apoteka i kiosk, a centralni atrijum zamišljen je kao mesto gde se zaposleni iz različitih kompanija sreću, uče i odmaraju. Kompleks će imati recepciju i obezbeđenje 24 časa dnevno, a stalna postavka radova novosadskih umetnika povezuje ga sa gradom u kome nastaje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.