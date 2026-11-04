VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

IZA svakog pređenog kilometra krije se mnogo više od sportskog izazova.

FOTO: TouchNtouch

Tu su snaga zajedništva, solidarnost, želja da se pomeraju granice i, što je najvažnije, spremnost da se pruži ruka onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Upravo takvu priču već pet godina zajedno grade Invictus Challenge i Fondacija Mozzart, pretvarajući sportski duh i energiju OCR trka u bajku o humanosti.

FOTO: TouchNtouch Predstavnici udruženja "Tate Novosađani"

Više od 20 održanih trka, hiljade učesnika i brojne humanitarne akcije ispisale su stranice ove jedinstvene priče. Kroz OCR trke podršku Fondacije Mozzart dobile su brojne ustanove i udruženja, među kojima su Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici, Sigurna kuća u Novom Sadu, Organizacija za traganje i spasavanje (OTIS), Fondacija "Tate Novosađani", Pokret gorana Vojvodine, ekološko udruženje "Zeleni sad", organizacija "Čepom do osmeha", Udruženje psihologa iz Novog Pazara, udruženje "Deca sa Ahondroplazijom Srbije", kao i udruženje "Sotsko jezero".

Jedan od najlepših primera zajedništva dogodio se na Invictus Challenge trci na Štrandu, kada su najsjajnija odličja "medalje humanosti" zasijale oko vrata najmlađih takmičara.

FOTO: Stefan Simonović Maraton na Petrovaradinu za pomoć žrtvama nasilja

Za svakog mališana koji je prošao specijalni dečji poligon, Fondacija Mozzart donirala je sredstva za Dečje selo "Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici.

Zahvaljujući timskom duhu i solidarnosti najmlađih, poznato vojvođansko selo u kojem stanuje ljubav dobilo je podršku u svom radu i zbrinjavanju 95 dece i mladih bez roditeljskog staranja.

Tako su mali sportski podvizi prerasli u veliku pobedu humanosti.

Posebnu priču ispričali su i "Tate Novosađani", koji su svojim učešćem obogatili oktobarsku završnicu OCR lige na Fruškoj gori.

Predstavnici fondacije posvećene stvaranju bezbrižnog detinjstva za svako dete, bez obzira na materijalno stanje ili socijalni status roditelja, kao i za decu bez roditeljskog staranja, uz podršku Fondacije Mozzart pripremili su više od 1.000 obroka za učesnike OCR trke na Vrdniku.

Pored specijaliteta iz kazana, na ovom sjajnom druženju krčkala se i važna poruka – i tate su važne, tate mogu sve, a zajedno smo nepobedivi.

Da humanost i briga o zajednici podrazumevaju i odgovornost prema planeti, pokazali su članovi Mozzart-ovog tima "Nepobedivi", koji su udružili snage sa prijateljima iz humanitarno-ekološke organizacije "Čepom do osmeha".

FOTO: TouchNtouch Mocartov tim "Nepobedivi"

Zajedno su poslali važnu poruku da je očuvanje životne sredine cilj za koji moramo da se borimo ujedinjeni.

Osim takmičarskih medalja, posebna odličja oko vrata poneli su i najmlađi učesnici ekoloških radionica, koji su imali priliku da presuju plastiku, prave eko-igračke i uče kako se pravilno razvrstava otpad.

Foto: Soultime Akcija reciklaža tekstila na Štrandu

Tako je sportski izazov postao i prilika za učenje, kreativnost i razvijanje ekološke svesti kod najmlađih.

Pamti se i akcija u kojoj su napravljene nove kućice za ptice, uz pomoć udruženja "Sotsko jezero", koje i danas krase drveće na Fruškoj gori.

Foto: Soultime Ekološka akcija n Petrovaradinu

Reciklirale su se i majice, trčalo se za štićenice iz Sigurne kuće u Novom Sadu, za Udruženje psihologa iz Novog Pazara, ali i za mališane sa ahondroplazijom.

Kada se podvuče crta nakon pet godina saradnje, tu je više od 20 trka, na desetine kilometara, stotine prepreka, hiljade takmičara i posetilaca, ali i brojne humane akcije. Ipak, najvažniji rezultat ne nalazi se na tabelama i ne meri se štopericom.

On se ogleda u svim osmesima, pruženim rukama, pripremljenim obrocima i organizacijama koje su dobile vetar u leđa zahvaljujući Fondaciji Mozzart i organizaciji Invictus.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.