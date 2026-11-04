KIŠA MOGUĆA U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo kakvo nas vreme očekuje sutra

U VEĆINI krajeva Srbije u četvrtak, 5. novembra, biće pretežno oblačno i uglavnom suvo, na istoku i jugu zemlje tek ponegde sa slabom kišom, a najviša dnevna temperatura biće 13 stepeni.

Foto: N. Skenderija

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Vojvodini će sutra biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na severu pokrajine i pretežno sunčano.

Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od nula do devet, a najviša od devet do 13 stepeni. I u Beogradu će sutra biti umereno oblačno i suvo.

Vetar će biti slab, severni i severozapadni, dok će jutarnja temperatura u glavnom gradu biti oko pet, a najviša oko 10 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u petak će na severu Vojvodine biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima ujutro oblačno, ponegde i maglovito, dok se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje.

Za vikend se očekuju hladna jutra, mestimično sa slabim mrazem, ponegde i sa maglom ili niskom oblačnošću, koja će se ponegde zadržati i pre podne.

U toku dana biće malo toplije uz duže sunčane intervale. U ponedeljak će biti umereno oblačno i još malo toplije, na jugu ponegde sa kišom, dok se u utorak prolazno naoblačenje s kišom očekuje u svim krajevima.

U sredu i četvrtak kratkotrajna kiša biće retka pojava, a u košavskom području i na planinama biće i vetrovito.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.