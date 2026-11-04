ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) organizovala je skup ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Foto: Printskrin

Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.

U toku sednica REM-a o Informeru, obraća se Vučićević

Vučićević je ušao na Savet REM i upitao zašto je zabranjena kamera Informera.

- Ko vam je naredio da dižete ruke? Kako spavate gospodine Smederevac, Petkoviću i Gariću? - upitao je Vučićević.

- Prenosite pošeno ovu sednicu, sve vreme dok sam pričao nisam bio u kadru. Ja sam se čuo malo, jer ste mi spustili mikrofon. Dozovilite da bude fer odbrana, kad su sudili Draži Mihajloviću, dozvolili su advokatu da priča.

- U dnevnom listu Danas, juče jeo bjavljeno da su dogovorene prve mere protiv Informer TV. Piše šta ćete da uradite, kako kolege iz Danasa to znaju. Jeste li doneli presudu unapred? Ovaj tekst je dovoljan da se pokaže koliko ste pristrasni - rekao je Vučićević.

- Dozvolite mi da završim jednu rečenicu. Apsolutni medijiski teror i linč vlada. Ne smem ni da pričam očigledno - rekao je Vučićević.

Advokat Vučićevića je rekao Rodoljubu Šabiću da ne prekida Vučićevića i da on ima pravo da kaže šta god želi.

- Unapred ste presudili i neka vam služi na čast. Vi znate šta radite, obavljate zadatak koji ste dobili, mi nikakav zakon nismo prekrišili. Žuri vam se da ugasite Informer, naredio plenum, vaši favoriti pobedili na izborima. Nikakva vlada nije formirana, vi već gasoite Informer, mi smo najgledanija komercijalna televizija. Izrećete nam meru zatamljenje ekrana, to Štimac kaže. Moraju ljudi u Srbiji da znaju da ovo nema veze sa zakonom. Ovo je protivustavno - kaže Vučićević.

- Nije tačno da smo vodili harangu protiv bilo koga. Molio bih da se držimo činjenica. Ovde je zakon suspendovan posle 25. oktobra - naveo je glavni urednik Informera i pitao je po kom osnovu može danas da se Informeru izrekne mera.

- Po kom osnovu? Ja tvrdim da nema nijednog jedinog zakonskog osnova ni za opomenu. Ne može prva kazna da bude zabrana, a to je vaš plan. Drugo da vidimo šta nam se stavlja na teret - upitao je još jednom Vučićević.

Advokat Dragana J. Vučićevića kaže da su prinuđeni da danas dostave dokaze.

- Vama je podneta prošle nedelje inicijativa za zabranu Informera, a odmah dan posle oni traže od REM-a da se zaseda iz dana u dan ako treba, da bi se došlo do cilja. Oni očekuju da vi zasedate iz dana. Vama svima se upućuju zahtevi što je protivno svakoj proceduri. Ovo ugrožava načelo nepristrasnosti - ističe advokat.

- Kako voditelji drugih televizija iskazuju svoje političke stavove, je li to atmosfera nepristrasnosti - upitao je advokat.

Apelovao je da prilikom određivanja rokova se vodi računa da li ovde ima mesta za hitnost.

- Mi kao stranka u postupku imamo pravo da ukažemo na prejudiciranje - rekao je advokat.

Drugi pravni zastupnik Vučićevića ukazuje na atmosferu u kojoj redovan rad ovog tela nije moguć.

Podsetili su na upad na televiziju Informer dan posle izbora, kao i na to da nijedna institucija nije reagovala.

- Činjenica da ste se oglušili. Čak nijedno saopštenje niko nije pustio - kazao je advokat.

Dragan J. Vučićević upitao je da li članovi Saveta REM-a gledaju RTS, gde svi imaju jedan politički stav.

- Nije na Informeru niko nikada psovao majku nikome. To se desilo na televiziji Nova. Vi nama zamerate političku opredeljenost, a druge televizije su više politički opredeljene. Sporno je što je na televiziji Informer emitovan kadar, vidi se porodica, predsednik Vučić ulazi u stan, uzima decu u naručje i u šest sekundi ih grli. Zar nije pretpostavljeno očigledna saglasnost roditelja, kada su roditelji prisutni. Žaklina Tatalović intervjuiše dečaka od osam godina na protestu. Zoran Kesić sa Milom Pajić dovede devojčice i bez blurovanja ih snima i vodi političku kampanju sa njima. Emisija na RTS "Važne stvari" frizer šiša dečaka - kazao je Vučićević.

Advokat je upitao da li oni imaju pravo da dostavljaju neke dokaze ili ne, ističući pravo stranke da se brani u postupku.

- Hoćemo da pokažemo šta je standard postupanja drugih emitera. Ključna stvar da li isti standardi važe za sve? Da vidimo kako voditelji drugih programa iznose svoje mišljenje - kazao je advokat.

Vučević: Srbiji preti apsolutna cenzura

Lider SNS Miloš Vučević podržao je Informer televiziju i građane koji su se okupili ispred REM-a.

- Ne mogu da kažem da očekujem ništa dobro, na žalost, gledajući na sve ono što se dešava od 26.oktobra i prvog napada na vašu kuću. Čudni aršini, ne pravni, mogu da nas upute na to da će zavladati jednoumlje, da će senzura biti apsolutna. Što je pogubno za celo srpsko društvo. To nije pitanje jedne partije- rekao je Vučević za Informer.

On je naglasio da je ponosan na svoju stranku i istakao da kada su bili odgovorni za državu nisu ugrozili nijedan medij, nikad nisu upali ni na jedan medij, kao ni ugrozili zaposlene.

- Danas vidimo da iako su se gotovo sve televizije priklonile na stranu studentsko blokaderskoj listi, sad treba da ugase jedinu televiziju koja je zadržava svoj subjektivitet, a to je Informer. Bilo je mnogo signala da se nazivamo da nismo ljudi, sve najgore, pre svega prema Aleksandru Vučiću, izmišljanje stotina afera. Ta dehumanizacija, kriminalizacija, traje više od osam godina i kulminirala je prethodne dve godine. Onda kažu da smo teoretičari zavere- reči su lidera SNS.

Vučević je dodao i da su Aleksandar Vučić i SNS pokazali šta znači demokratsko ponašanje u porazu, kako ističe za njih neprijatnom porazu.

-Šta smo nakon toga dobili? Gašenje Informera, policija pretražuje kontejnere, lov na veštice, čuli smo da su Srbi manjina u Crnoj Gori, da SPC mora da promeni kalendar, da patrijarh treba da podnese ostavku. Njih revolucija interesuje, zato se njima ne žuri sa formiranjem Skupštine. Hoće da prave haotično stanje, da se banke gase, da se ruši srpska ekonomija - zaključio je.

Dragović: Neće moći reč da se kaže

- Ovo će biti apsolutna okupacija. Neće moći reč da se kaže. Protiv ovoga se moramo boriti. Narod će vremenom shvatiti da je pogrešio i preći će na našu stranu - izjavio je lider Srpskih suverenista Vukša Dragović.

Andrijana Nešić: Gušenje slobode medija

Glavni urednik portala "Novosti" Andrijana Nešić istakla je da je na delu gušenje slobode medija.

- Ja sam ovde u svojstvu građanina. Nadam se da će mediji biti slobodni, ja sam za slobodu medija u svakom smislu, da svako može od novinara da govori, piše i priča slobodno. Nije normalno da bilo ko zabrani nekom da priča i misli - rekla je Andrijana Nešić.

O pokušaju da se gasi jedan opozicioni medij, Nešićeva kaže da je reč o gušenju slobode medija.

- Trebalo bi da živimo u slobodarskom društvu, da svako ima pravo na mišljenje bez straha. Nema niko pravo da utiče na vaše mišljenje i da ga menja - rekla je urednica portala Novosti.

Brnabić: Nenormalno je gasiti medije

- Došla sam danas da pružim podršku Informeru. Za 14 godina dok je Aleksandar Vučić i SNS vodili Srbiju, nijedan medij nije ugašen. Vučić je uveo praksu da mi kao najviši državni funkcioneri ne smemo da tužimo medije ni kada su lagali o nama, ni kada su obmanjivali javnost - izjavila je Ana Brnabić.

Ona je poručila da je nenormalno gasiti medije.

Prisutnima se obratio Dragan J. Vučićević

Prisutnima se obratio glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, koji je rekao da je cilj zahteva za oduzimanje dozvole Informeru da se ugasi jedina srpska televizija i pozvao sve da reaguju na to.

Okupljeni uzvikuju "Ne damo Informer", "Izađite napolje".

Skandiranje članovima REM-a

Okupljeni narod skandira članovima Saveta REM. Čuju se povici "Izađite napolje, izađite napolje".

Na skupu Brnabić, Vučević, Gašić

Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.

Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.

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