uživoDOSTA JE PRETNJI, UCENA I POZIVA NA GAŠENJE MEDIJA: Veliki skup ispred REM-a (VIDEO)
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) organizovala je skup ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.
Andrijana Nešić: Gušenje slobode medija
Glavni urednik portala "Novosti" Andrijana Nešić istakla je da je na delu gušenje slobode medija.
- Ja sam ovde u svojstvu građanina. Nadam se da će mediji biti slobodni, ja sam za slobodu medija u svakom smislu, da svako može od novinara da govori, piše i priča slobodno. Nije normalno da bilo ko zabrani nekom da priča i misli - rekla je Andrijana Nešić.
O pokušaju da se gasi jedan opozicioni medij, Nešićeva kaže da je reč o gušenju slobode medija.
- Trebalo bi da živimo u slobodarskom društvu, da svako ima pravo na mišljenje bez straha. Nema niko pravo da utiče na vaše mišljenje i da ga menja - rekla je urednica portala Novosti.
Brnabić: Nenormalno je gasiti medije
- Došla sam danas da pružim podršku Informeru. Za 14 godina dok je Aleksandar Vučić i SNS vodili Srbiju, nijedan medij nije ugašen. Vučić je uveo praksu da mi kao najviši državni funkcioneri ne smemo da tužimo medije ni kada su lagali o nama, ni kada su obmanjivali javnost - izjavila je Ana Brnabić.
Ona je poručila da je nenormalno gasiti medije.
Prisutnima se obratio Dragan J. Vučićević
Prisutnima se obratio glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, koji je rekao da je cilj zahteva za oduzimanje dozvole Informeru da se ugasi jedina srpska televizija i pozvao sve da reaguju na to.
Okupljeni uzvikuju "Ne damo Informer", "Izađite napolje".
Skandiranje članovima REM-a
Okupljeni narod skandira članovima Saveta REM. Čuju se povici "Izađite napolje, izađite napolje".
Ogroman broj ljudi ispred REM-a - tu su i Brnabić, Vučević, Gašić
Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.
Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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