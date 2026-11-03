NAGRADA ZA NAUČNE RADOVE: Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića

ODBOR Zadužbine Đoke Vlajkovića je donela odluku o raspisivanju konkursa za dodelu nagrada za najbolje naučne radove mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu. Prijave se mogu podneti od 9. novembra 2026. godine do 29. januara 2027. godine.

Foto: V. Danilov

Nagrade u iznosu od po 250.000 dinara se dodeljuju mladim naučnicima iz svake od grupacija društveno- humanističkih, medicinskih, prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka,koji su stekli jedno od sledećih zvanja: istraživač-pripravnik, istraživač saradnik, naučni saradnik, viši naučni saradnik ili naučni savetnik.

U slučaju da radovi u nekoj od grupacija ne zadovoljavaju uslove Konkursa, nagrade se prenose drugim grupacijama, i to shodno stepenu konkurentnosti. Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati zaposleni na Univerzitetu u Beogradu starosti do 40 godina na dan 31. decembar 2026. godine.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.