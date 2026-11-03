Društvo

ČAČANIN (19) NESTAO TOKOM USPONA NA TRIGLAV: Potragu za mladićem otežavaju loši vremenski uslovi

В. Н.

03. 11. 2026. u 14:23

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PLANINAR iz Srbije, koji je u subotu nestao na planini Triglav u Sloveniji je devetnaestogodišnji Čačanin J.V. iz Preljine, a za njim se na nepristupačnom terenu traga već nekoliko dana, ali bez uspeha.

ЧАЧАНИН (19) НЕСТАО ТОКОМ УСПОНА НА ТРИГЛАВ: Потрагу за младићем отежавају лоши временски услови

Mikadun / Alamy / Profimedia

Posao spasiocima otežavaju jako loši vremenski uslovi, prenosi Rina.

Meštani Preljine nadaju se da će se potraga za mladićem uspešno završiti.

- On je jedan divan mladić, koji obožava prirodu. Dosta planina je obišao, išao je biciklom. Nadamo se samo da će se ova agonija što pre završiti i da će ga pronaći živog. On je mlad i snažan, fizički jako spreman mladić. Nadamo se najboljem - kažu za Rina meštani Preljine koji ga poznaju.

Regionalni centar za obaveštavanje Nova Gorica u nedelju je obavestio policiju da je strani planinar ostao zaglavljen na putu ka Triglavu, preko Plemenica.

Tokom potrage, spasioci su na nadmorskoj visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom mladiću, pišu mediji iz Slovenije.

Dodaju da su u ponedeljak pre podne uočili i tragove hodanja u snegu, koji su se spuštali do približno 1.900 metara nadmorske visine. Tu se trag izgubio jer ga je izbrisao vetar. Na tom području pronađeni su i drugi predmeti koji pripadaju nestalom mladiću.

(Tanjug)

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