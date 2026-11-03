ŽIVEO U PUSTINJI, ČINIO ČUDA: Danas SPC obeležava praznik Ilariona Velikog
SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Prepodobnog Ilariona Velikog, jednog od poznatih ranohrišćanskih podvižnika, koji je prema predanju bio čuven po isceljenjima i čudesnim delima.
Svoj život posvetio je veri, molitvi i podvižništvu, a njegovo ime ostalo je upamćeno kroz vekove.
Sveti Ilarion rođen je u selu Tabata, nedaleko od Gaze, u porodici neznabožaca. Školovao se u Aleksandriji, gde je upoznao hrišćansku veru, a potom otišao kod Svetog Antonija Velikog, poznatog pustinjskog podvižnika.
Oduševljen njegovim načinom života, odlučio je da se i sam posveti molitvi i podvižništvu. Nakon smrti roditelja razdelio je nasleđeno bogatstvo siromašnima i povukao se u pustinju.
Imao je svega petnaest godina kada je započeo pustinjački život. Prema hrišćanskom predanju, živeo je veoma skromno, hranio se oskudno i dane provodio u molitvi.
Njegovo ime posebno je ostalo upamćeno po čudima i isceljenjima. Predanje govori da je pomagao bolesnima, oslobađao ljude od zlih duhova i svojim molitvama činio čudesna dela. Zbog toga su mu dolazili ljudi iz različitih krajeva tražeći pomoć.
Ilarion je, međutim, izbegavao slavu i pažnju ljudi. Napuštao je mesta na kojima bi postao previše poznat, želeći da sačuva mir i posveti se veri.
Upokojio se na Kipru oko 371. godine, a njegovo žitije ostalo je zapisano kao svedočanstvo izuzetne vere, istrajnosti i duhovne snage.
Tropar Prepodobnom Ilarionu Velikom:
"Suza tvojih tokovima pustinju besplodnu obradio si, i uzdasima iz dubine plod trudova svojih stostruko umnožio si, i postao si svetilo vaseljene, sijajući čudesima, Ilarione, oče naš, moli Hrista Boga da spase duše naše."
Narodni običaji i verovanja
Prema narodnoj tradiciji, praznični dani posvećuju se molitvi za zdravlje, mir i zaštitu porodice i doma.
Veruje se da je ovaj dan prilika da se učini dobro delo, pomogne onima kojima je pomoć potrebna i izbegavaju svađe, ružne reči i sukobi.
U narodnim kalendarima ovaj period vezuje se i za završetak jesenjih poslova i pripremu domaćinstva za zimu.
Ne postoje pouzdano potvrđene posebne zabrane za ovaj dan, pa se vernicima savetuje da praznik provedu u miru, molitvi i slozi sa bližnjima.
Molitva za današnji praznik
Na današnji dan vernici se mogu obratiti Svetom Ilarionu molitvom za zdravlje, duševni mir, zaštitu porodice i snagu u životnim iskušenjima.
BONUS VIDEO: Doček Pojasa Presvete Bogorodice
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SNAŽAN CIKLON STIŽE U SRBIJU: Ove predele zahvatiće obilne padavine - vejaće i sneg
02. 11. 2026. u 15:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)