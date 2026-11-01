STIŽE NOVI TALAS HLADNOĆE! RHMZ OBJAVIO PROGNOZU: Kiša i sneg, a onda nas čeka jutarnji mraz
ZIMA sve više pokazuje zube. Prva polovina naredne sedmice donosi hladno, oblačno i kišovito vreme, dok će na planinama padati i sneg. Dnevne temperature kretaće se svega od 7 do 12 stepeni, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Prema prognozi meteorologa, toplije vreme nije na vidiku početkom sedmice, pa građane očekuju hladni dani i kišobrani kao neizostavan deo svakodnevice.
Preokret od četvrtka, ali stiže novi problem
Dobra vest je da se u četvrtak očekuje prestanak padavina, dok bi od petka trebalo da dođe i do delimičnog razvedravanja.
Ipak, razvedravanje donosi i hladnija jutra, pa se u drugoj polovini sedmice očekuje slab prizemni mraz. Dnevne temperature biće u manjem porastu, ali će jutra ostati hladna.
Građanima se savetuje da se pripreme za promenljivo vreme, slojevito oblačenje i hladna jutra, naročito ako rano kreću na posao ili put.
Kiša, planinski sneg i jutarnji mraz obeležiće naredne dane, a tek od druge polovine sedmice očekuje se stabilizacija vremena.
(RHMZ)
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