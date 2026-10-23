Društvo

DIVNE VESTI IZ UŽICA: Za 24 sata rođeno sedam beba

V.N.

23. 10. 2026. u 17:22

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U PORODILIŠTU Zdravstvenog centra Užice tokom protekla 24 sata rođeno je sedam beba.

ДИВНЕ ВЕСТИ ИЗ УЖИЦА: За 24 сата рођено седам беба

Foto freepik.com

- Među novorođenima su četiri devojčice i tri dečaka, tako da su mlade dame ovoga puta odnele prevagu - potvrdili su za medije u užičkom porodilištu.

Užičko porodilište pokriva ne samo Užice, već i širi region Zlatiborskog okruga, pa je sedam porođaja u jednom danu lep znak za ovaj kraj i njegove najmlađe stanovnike.

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