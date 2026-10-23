DA SE NE ZABORAVI: Memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac Gorana Nenadovića

UPRAVA za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.

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Organizovanjem memorijalnog kupa koji nosi ime kolege Nenadovića, Uprava



iznenada preminuo u svojoj 43 godini.

Direktor Uprave Mile Jandrić izjavio je da je Goran Nenadović bio



neprikosnoveni profesionalac u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, ali i u evropskim i svetskim okvirima.

- Nasleđe koje nam je Nenadović ostavio u vidu znanja, stručnosti i radne etike je

ogromno i na nama je da negujemo njegov profesionalni i etički legat - naglasio

je Jandrić.

On je podsetio da je prvi načelnik Posebnog odeljenja postavio visoke standarde

u radu Službe za obezbeđenje, učestvujući u pisanju brojnih zakonskih i

podzakonskih akata na polju izvršenja krivičnih sankcija.

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- Na nama je da nastavimo sa daljom profesionalizacijom rada pripadnika



direktor Uprave.

Na memorijalnom kupu su učestvovala 92 takmičara iz 17 kazneno-popravnih

ustanova, kao i četiri ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima i

ekipe Žandarmerije i Uprave kriminalističke policije, kao i dve ekipe

Ministarstva odbrane, uključujući tim 63. padobranske brigade i Centra za

obuku kopnene vojske.

Prvo mesto, u ekipnoj kategoriji kod muškaraca, osvojio je tim Žandarmerije,

dok su kod žena najbolje bile pripadnice Službe za obezbeđenje Kazneno-

popravnog zavoda za žene u Požarevcu.