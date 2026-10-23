DA SE NE ZABORAVI: Memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac Gorana Nenadovića
UPRAVA za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.
Organizovanjem memorijalnog kupa koji nosi ime kolege Nenadovića, Uprava
iznenada preminuo u svojoj 43 godini.
Direktor Uprave Mile Jandrić izjavio je da je Goran Nenadović bio
- Nasleđe koje nam je Nenadović ostavio u vidu znanja, stručnosti i radne etike je
ogromno i na nama je da negujemo njegov profesionalni i etički legat - naglasio
je Jandrić.
On je podsetio da je prvi načelnik Posebnog odeljenja postavio visoke standarde
u radu Službe za obezbeđenje, učestvujući u pisanju brojnih zakonskih i
podzakonskih akata na polju izvršenja krivičnih sankcija.
- Na nama je da nastavimo sa daljom profesionalizacijom rada pripadnika
direktor Uprave.
Na memorijalnom kupu su učestvovala 92 takmičara iz 17 kazneno-popravnih
ustanova, kao i četiri ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima i
ekipe Žandarmerije i Uprave kriminalističke policije, kao i dve ekipe
Ministarstva odbrane, uključujući tim 63. padobranske brigade i Centra za
obuku kopnene vojske.
Prvo mesto, u ekipnoj kategoriji kod muškaraca, osvojio je tim Žandarmerije,
dok su kod žena najbolje bile pripadnice Službe za obezbeđenje Kazneno-
popravnog zavoda za žene u Požarevcu.
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