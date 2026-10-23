Društvo

DA SE NE ZABORAVI: Memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac Gorana Nenadovića

Nataša Bijelić

23. 10. 2026. u 16:09

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UPRAVA za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ: Меморијални куп из практичног стрељаштва у знак сећања на начелника Посебног одељења КПЗ Пожаревац Горана Ненадовића

UIKS

Organizovanjem memorijalnog kupa koji nosi ime kolege Nenadovića, Uprava

želi da sačuva sećanje na prvog načelnika Posebnog odeljenja, koji je 2021.
iznenada preminuo u svojoj 43 godini.

Direktor Uprave Mile Jandrić izjavio je da je Goran Nenadović bio

neprikosnoveni profesionalac u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, ali i u evropskim i svetskim okvirima.

- Nasleđe koje nam je Nenadović ostavio u vidu znanja, stručnosti i radne etike je
ogromno i na nama je da negujemo njegov profesionalni i etički legat - naglasio
je Jandrić.

On je podsetio da je prvi načelnik Posebnog odeljenja postavio visoke standarde
u radu Službe za obezbeđenje, učestvujući u pisanju brojnih zakonskih i
podzakonskih akata na polju izvršenja krivičnih sankcija.

UIKS

- Na nama je da nastavimo sa daljom profesionalizacijom rada pripadnika

Službe za obezbeđenje, sa akcentom na znanju, veštinama i etici - istakao je
direktor Uprave.

Na memorijalnom kupu su učestvovala 92 takmičara iz 17 kazneno-popravnih
ustanova, kao i četiri ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima i
ekipe Žandarmerije i Uprave kriminalističke policije, kao i dve ekipe
Ministarstva odbrane, uključujući tim 63. padobranske brigade i Centra za
obuku kopnene vojske.

Prvo mesto, u ekipnoj kategoriji kod muškaraca, osvojio je tim Žandarmerije,
dok su kod žena najbolje bile pripadnice Službe za obezbeđenje Kazneno-
popravnog zavoda za žene u Požarevcu.

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