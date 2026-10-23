IDU U KINU NA FINALE: Uspeh tima stduenta FTN na međunarodnom takmičenju
TIM koji čine studenti studijskog programa Računarstvo i automatika, usmerenja Računarski upravljački sistemi sa katedre za Automatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osvojio je prvo mesto na regionalnom takmičenju Srbije u okviru međunarodnog takmičenja China International College Students’ Innovation Competition 2026, održanom u Beogradu.
Pobeda u kategoriji idejnih projekata (Idea Stage), obezbedila ja budućim inžinjerima plasman u međunarodno finale, koje će se održati na Univerzitetu Nanjing u Kini.
Njihov projekat, pod nazivom „AI-Powered Sustainable Water & Energy Management System“, bavi se mogućnošću korišćenja komunalnih otpadnih voda za hlađenje data-centara u Novom Sadu. Koncept podrazumeva primenu otpadnih voda u procesu hlađenja, uz iskorišćavanje preuzete toplotne energije za podršku procesima prečišćavanja otpadnih voda.
Članovi našeg tima su Natalija Pavlović, Marija Pavlović, Minja Drakul, Đurđina Dobrilović, Uroš Dobrilović i Dejan Blagojević.
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