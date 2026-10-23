Društvo

IDU U KINU NA FINALE: Uspeh tima stduenta FTN na međunarodnom takmičenju

Branka Borisavljević

23. 10. 2026. u 14:42

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TIM koji čine studenti studijskog programa Računarstvo i automatika, usmerenja Računarski upravljački sistemi sa katedre za Automatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osvojio je prvo mesto na regionalnom takmičenju Srbije u okviru međunarodnog takmičenja China International College Students’ Innovation Competition 2026, održanom u Beogradu.

ИДУ У КИНУ НА ФИНАЛЕ: Успех тима стдуента ФТН на међународном такмичењу

Foto: FTN

Pobeda u kategoriji idejnih projekata (Idea Stage), obezbedila ja budućim inžinjerima plasman u međunarodno finale, koje će se održati na Univerzitetu Nanjing u Kini.

Njihov projekat, pod nazivom „AI-Powered Sustainable Water & Energy Management System“, bavi se mogućnošću korišćenja komunalnih otpadnih voda za hlađenje data-centara u Novom Sadu. Koncept podrazumeva primenu otpadnih voda u procesu hlađenja, uz iskorišćavanje preuzete toplotne energije za podršku procesima prečišćavanja otpadnih voda. 

Članovi našeg tima su  Natalija Pavlović, Marija Pavlović, Minja Drakul, Đurđina Dobrilović, Uroš Dobrilović i Dejan Blagojević.

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