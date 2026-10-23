Društvo

DELEGACIJA KINE U BAZI SAJ: Komandosi pokazali veštine

Zagorka Knežević Uskoković

23. 10. 2026. u 13:19

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Komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić primio je danas u bazi SAJ-a u Batajnici visoku delegaciju Narodne Republike Kine, koju predvodi zamenik ministra javne bezbednosti i komesar Nacionalne administracije za migracije Vang Džidžong.

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕ У БАЗИ САЈ: Командоси показали вештине

foto:MUP

Pripadnici SAJ-a predstavili su operativne sposobnosti jedinice kroz pokaznu vežbu, prikazavši veštine snajperista i alpinističkog tima, rad sa službenim psima i taktike rešavanja talačkih i drugih složenih bezbednosnih situacija.

Foto: MUP

 

Tokom vežbe prikazani su obučenost, profesionalnost i spremnost pripadnika SAJ-a za reagovanje u najzahtevnijim bezbednosnim okolnostima.

Foto: MUP

 

Poželevši dobrodošlicu kineskoj delegaciji, Žmirić je istakao značaj saradnje specijalnih policijskih jedinica Srbije i Kine, naglasivši da razmena iskustava, znanja i dobrih praksi doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti i efikasnijem odgovoru na savremene bezbednosne izazove.

Foto: MUP

 

Saradnja specijalnih policijskih jedinica dveju zemalja razvija se kroz zajedničke aktivnosti i obuke. Jedan od primera je vežba realizovana u Kini u septembru 2024. godine.

Foto: MUP

 

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