DELEGACIJA KINE U BAZI SAJ: Komandosi pokazali veštine
Komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić primio je danas u bazi SAJ-a u Batajnici visoku delegaciju Narodne Republike Kine, koju predvodi zamenik ministra javne bezbednosti i komesar Nacionalne administracije za migracije Vang Džidžong.
Pripadnici SAJ-a predstavili su operativne sposobnosti jedinice kroz pokaznu vežbu, prikazavši veštine snajperista i alpinističkog tima, rad sa službenim psima i taktike rešavanja talačkih i drugih složenih bezbednosnih situacija.
Tokom vežbe prikazani su obučenost, profesionalnost i spremnost pripadnika SAJ-a za reagovanje u najzahtevnijim bezbednosnim okolnostima.
Poželevši dobrodošlicu kineskoj delegaciji, Žmirić je istakao značaj saradnje specijalnih policijskih jedinica Srbije i Kine, naglasivši da razmena iskustava, znanja i dobrih praksi doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti i efikasnijem odgovoru na savremene bezbednosne izazove.
Saradnja specijalnih policijskih jedinica dveju zemalja razvija se kroz zajedničke aktivnosti i obuke. Jedan od primera je vežba realizovana u Kini u septembru 2024. godine.
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