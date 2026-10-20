VREMENSKA PROGNOZA ZA UTORAK: Uživajte u sunčanom i toplom danu, poznato kada nam stižu kiša i i udari vetra
VREME će danas biti pretežno sunčano i toplo.
Ujutru u Vojvodini, Pomoravlju, po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo.
Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C.
U sredu (21.10.) toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlje ponegde očekuje i kratkotrajna kiša.
Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 °S.
Od četvrtka do kraja perioda (22-27.10.) promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
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