Društvo

VREMENSKA PROGNOZA ZA UTORAK: Uživajte u sunčanom i toplom danu, poznato kada nam stižu kiša i i udari vetra

В.Н.

20. 10. 2026. u 07:12

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VREME će danas biti pretežno sunčano i toplo.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА УТОРАК: Уживајте у сунчаном и топлом дану, познато када нам стижу киша и и удари ветра

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Ujutru u Vojvodini, Pomoravlju, po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C.

U sredu (21.10.) toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlje ponegde očekuje i kratkotrajna kiša.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 °S.

Od četvrtka do kraja perioda (22-27.10.) promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

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