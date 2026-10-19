DONORSTVO JE NAJVIŠI ČIN HUMANOSTI! Uz podršku Ministarstva i opštine Voždovac obeležen Evropski dan donorstva i dve decenije SOBIRS-a

U sali Gradske opštine Voždovac održan je izuzetno značajan skup posvećen humanosti, zdravstvenom prosvetiteljstvu i inkluziji pod simboličnim nazivom „Budi human“, na kojem su obeležena dva velika povoda — Evropski dan donorstva organa i jubilej od 20 godina rada Saveza organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije (SOBIRS). Događaju su prisustvovali i predstavnici Udruženja roditelja dece na dijalizi „Sve za osmeh“, dajući posebnu snagu ovoj važnoj humanoj misiji.

Pink

Skup je okupio predstavnike udruženja pacijenata, roditelje i decu, osobe na hemodijalizi, pacijente na peritoneumskoj i kućnoj dijalizi, kao i transplantirane sugrađane iz cele zemlje. Cilj je bio da se pošalje snažna i jasna poruka o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju hronični bubrežni bolesnici, ali i da se istakne koliku podršku i pomoć Republika Srbija pruža osobama sa invaliditetom.

Ovaj važan događaj realizovan je u okviru projekta koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Gradska opština Voždovac dala svoj doprinos pružanjem besplatnog prostora i kompletne tehničke podrške za održavanje tribine.

Poseban fokus bio je usmeren na promociju donorstva i transplantacije organa kao najviših čina solidarnosti koji direktno spasavaju i produžavaju živote. SOBIRS već dve decenije neumorno koordinira rad 29 lokalnih udruženja i okuplja više od 5.000 članova sa jedinstvenom misijom — unapređenje prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite svih bubrežnih bolesnika u Srbiji.



U panelu posvećenom Evropskom danu dodnorstva, nakon uvodne reči moderatora Ane Stamenković, prisutnima se ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obratila Julijana Stanisavljević, ističući dugogodišnju uspešnu saradnju SOBRISA i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji je podržao realizaciju ovog događaja.



U panelu su učestvovali predstavnik Uprave za biomedicinu, Nacionalna koordinatorka za transplantaciju dr Aleksandra Plećaš Đurić, anesteziolog i član transplantacionog tima dr Saša Đurić i predsednik Udruženja "Pan transplant" Marinko Divjak. Nakon izlaganja usledila je diskusija.



Zatim je usledio Drugi panel, koji je bio je posvećen obeležavanju jubileja Saveza, uz obraćanje Dejane Ogarević, predsednice Udruženja "Sve za osmeh", Radeta Pavlovića, predsednika udruženja Šumadijskog okruga, Sanje Bojić, predsednice SOBRIS-a i Ivanke Jovanović, izvršne direktorka NOOIS-a.



U završnici su dodeljene zahvalnice institucijama i pojedincima. Ispred Saveza MNRO Srbije događaju je prisustvovala Marijana Taranović Todorović, Sekretar Saveza.

Predsednica SOBIRS-a Sanja Bojić istakla je da doniranje organa predstavlja vrhunski čin ljudske solidarnosti.



- Iza svake transplantacije krije se jedna ljudska priča. Postoji dvadeset puta veća verovatnoća da će vam zatrebati organ u toku života nego da ćete biti donor - poručila je Bojić.

O dubokom značaju ove borbe govorio je i anesteziolog dr Saša Knežević.



- Nije isto živeti i biti živ. Kada tragedija oduzme nekog člana porodice, mi svojom saglašnošću za transplantaciju organa produžimo dosta života i umanjimo tu tragediju - naglasio je dr Knežević.

Emotivnu poruku poslala je i Snežana Stanković, predsednica Udruženja bubrežnih, dijaliziranih i transplantiranih Vranja, koja je upravo preko Saveza došla do transplantacije.



- Lični kontakt i predavanja sa eminentnim doktorima u organizaciji Saveza umnogome su doprineli da se moj život znatno poboljša i da kvalitetnije živim - rekla je Stanković.

Sa skupa u Beogradu složno je poslata najvažnija poruka celom društvu: Donorstvo je najviši čin ljudske humanosti!

Podsetimo, Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije već pune dve decenije aktivno radi na podizanju svesti javnosti o značaju rane dijagnostike, lečenja i donorstva organa širom zemlje.