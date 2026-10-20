SABORCI - VOJNIK I PAS: "U stroju" među četvoronožnim pripadnicima VS, večeras na TV Newsmax Balkans 20.10

PAS je čovekov najbolji prijatelj, bilo da se radi o kućnom ljubimcu ili službenom psu.

Foto Printskrin/Video-produkcija "Novosti"

Ovako, bez trunke dvoumljenja govore i pripadnici Vojske Srbije u Centru za obuku pasa u Nišu. I baš to, ekipa video-produkcije "Novosti" zabeležila je i, za najširu javnost, ovekovečila tokom nekoliko dana provedenih na ovom mestu.

A, šta se dešava kada taj prijatelj postane i saborac, neko kome vojnik poverava sopstvenu bezbednost i sa kim deli svakodnevne zadatke, naporne obuke ili možda opasnost, videće se u novoj epizodidokumentarnog serijala naše kuće "U stroju" - večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans.

Školovanje, vežba TOKOM boravka u ovom Centru naša ekipa je saznala kako se biraju psi za vojnu službu, kako izgleda njihovo školovanje i šta sve moraju da savladaju pre nego što postanu pouzdani partneri svojim vodičima i obučeni službeni psi.

U epizodi "Saborac" naši domaćini bili su nešto drugačiji od onih na koje smo navikli tokom snimanja serijala. Pored njihovih vodiča, onih koji im se iskreno i predano posvećuju, dočekali su nas i oni koji ne nose uniforme, ne govore i ne poznaju činove, ali odlično razumeju komande i znaju koliko je važno izvršiti zadatak. Iza njihove poslušnosti, hrabrosti i sposobnosti stoje meseci strpljivog rada, obuke i, pre svega, poverenja, a sve se meri kroz veliku ljubav, posvećenost, povezanost, neprikosnovenu disciplinu i odanost.

- Pratili smo različite oblike obuke, od osnovne poslušnosti do složenih zadataka poput pronalaženja eksplozivnih materija, traganja za nestalima i obezbeđivanja vojnih objekata - kaže Marija Stevanović, autor našeg serijala koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije.

Posebno zanimljiv deo odnosi se i na specifičan odnos psa i njegovog vodiča. Jer, koliko god obuka bila zahtevna, ona ne počiva samo na komandama i disciplini. Potrebno je, u šta će se gledaoci posebno uveriti, da čovek nauči da razume svog četvoronožnog partnera, da prepozna njegove reakcije i da mu veruje. Baš kao što i pas mora da veruje čoveku pored sebe.

- Iz Niša smo poneli priču o toj neobičnoj vojničkoj vezi vojnika i psa u kojoj se profesionalizam i disciplina prepliću sa privrženošću, nežnošću i ljubavlju. Jer, iako su obučeni za ozbiljne i odgovorne zadatke, ovi četvoronošci ipak ostaju psi koji umeju da se obraduju pohvali, uživaju u igri... - kaže Stevanovićeva.