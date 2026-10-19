NAŠLI STE TUĐU LIČNU KARTU I PONELI JE KUĆI? Otkrivamo šta morate odmah učiniti, jer ćete u suprotnom platiti kaznu

NOVČANIK nije tu, nema telefona ni drugih stvari, na trotoaru leži samo nečija lična karta. Mnogi bi je stavili u džep uz nameru da kasnije pronađu vlasnika, ostavili na obližnjem pultu ili jednostavno produžili dalje. Međutim, Zakon o ličnoj karti propisuje obavezu i za osobu koja pronađe tuđ dokument, a njeno ignorisanje može da završi novčanom kaznom.

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Izgubljena lična karta nije samo neprijatnost za osobu čije ime i fotografija stoje na dokumentu. U pogrešnim rukama lični podaci mogu da budu zloupotrebljeni, zbog čega zakon prilično jasno uređuje šta se radi kada dokument nestane, ali i kada ga neko drugi pronađe.

Većina građana zna da gubitak sopstvene lične karte treba prijaviti policiji. Mnogo je manje poznato da obaveza postoji i sa druge strane.

Zakon o ličnoj karti propisuje da je lice koje pronađe tuđu ličnu kartu dužno da bez odlaganja prijavi pronalazak nadležnom organu. Isto pravilo važi i za vlasnika koji ostane bez svog dokumenta – nestanak mora da bude prijavljen bez odlaganja.

To praktično znači da pronađena lična karta nije stvar koju bi trebalo jednostavno staviti u fioku uz pomisao: „Ako pronađem vlasnika, javiću mu se“.

Kazna postoji i za onoga ko je pronađe

Zakon predviđa novčanu kaznu do 5.000 dinara za lice koje bez odlaganja ne prijavi nestanak ili pronalazak lične karte.

Dakle, kaznena odredba ne odnosi se samo na osobu koja je izgubila sopstveni dokument i ništa nije preduzela. Ona obuhvata i onoga ko pronađe tuđu ličnu kartu, a pronalazak ne prijavi.

Razlog nije teško razumeti. Lična karta nije obična plastična kartica. Reč je o javnoj ispravi kojom građanin dokazuje identitet, a zakon posebno zabranjuje da se tuđa lična karta koristi kao sopstvena ili na drugi način zloupotrebljava. Zato dobra namera da dokument „pričuvate“ ne znači da bi trebalo da ostane kod vas danima.

Ako se lična karta pronađe u inostranstvu, pravilo je drugačije samo u pogledu mesta prijavljivanja – pronalazak se prijavljuje diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije, koje potom obaveštava nadležni organ.

Šta ako ste pronašli ceo novčanik?

Situacija je još osetljivija ako se uz ličnu kartu nalaze bankovne kartice, vozačka dozvola ili drugi dokumenti.

Pokušaj da preko društvenih mreža pronađete vlasnika može izgledati kao najbrže rešenje, ali sa fotografijama dokumenata treba biti posebno oprezan. Objavljivanjem fotografije lične karte mogu se nepotrebno izložiti ime, datum rođenja i drugi lični podaci. Mnogo sigurniji potez jeste da pronalazak što pre prijavite nadležnom organu i dokument predate na propisan način.

S druge strane, vlasnik koji primeti da mu nema lične karte ne bi trebalo danima da čeka u nadi da će se dokument pojaviti. Nakon prijavljenog nestanka nadležni organ nestalu ličnu kartu proglašava nevažećom, a zatim se može sprovesti postupak izdavanja nove.

Zato ona situacija u kojoj na ulici ugledate tuđu ličnu kartu ipak nije samo pitanje toga da li ćete biti „dobar prolaznik“. Zakon vam daje vrlo konkretnu obavezu, pronalazak treba prijaviti bez odlaganja.

(Direktno)