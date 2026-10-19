300 SUDSKIH ODLUKA U JEDNOJ ZBIRCI: Viši tužilac Nikola Pantelić autor stručnog dela o sudskoj praksi u proteklih 75 godina

GLAVNI tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu Nikola Pantelić objavio je knjigu "Izbor sudske prakse iz krivičnog prava 1951–2026" u izdanju "Legislative"

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Kako i samo ime govori ovo stručno delo se bavi važnim sudskim odlukama u proteklih sedam i po decenija. Njen autor nam kaže da zbirka donosi više od 300 značajnih sudskih odluka iz oblasti materijalnog krivičnog prava, koje je odabrao nakon pregleda oko 4.000 slučajeva.

Tužilac Pantelić navodi da knjiga pruža uvid u tumačenje i primenu krivičnog prava kroz različite periode.

- Namenjena je sudijama, javnim tužiocima, advokatima, istraživačima i studentima, kao pomoć u radu i proučavanju spornih pravnih pitanja. Želeo sam da kroz konkretne sudske odluke prikažem razvoj primene krivičnog prava i ukažem na kontinuitet koji se često previđa. Menjali su se zakoni i društvene okolnosti, ali su mnoga pitanja sa kojima su se sudovi suočavali pre više decenija aktuelna i danas. Ova zbirka pokazuje da se u rešavanju pojedinih pravnih dilema nije odstupilo od ranijih shvatanja onoliko koliko bi se moglo očekivati posle 75 godina. Zato starije odluke nisu samo istorijska građa, već mogu biti korisne i današnjem pravniku – objašnjava Pantelić.

Prema podacima izdavača, ovo je trenutno jedina knjiga dostupna u prodaji na domaćem tržištu koja objedinjuje praksu iz oblasti materijalnog krivičnog prava.